Justin Bieber positif au Covid-19, sa tournée chamboulée

Samedi 19 février, au lendemain du premier spectacle de sa tournée mondiale «Justice» à San Diego (USA), le chanteur Justin Bieber a été testé positif au Covid-19, rapporte le «Journal de Montréal».

Par conséquent, le spectacle qui était prévu dimanche 20 février au soir soir à Las Vegas, au Nevada, a été annulé et sera remis à une date ultérieure durant l’été. «En raison d’un cas positif dans l’équipe de tournée, nous devons malheureusement reporter le concert prévu dimanche à Las Vegas. Justin est très déçu, mais la santé et la sécurité de son équipe et de ses fans sont sa priorité», a indiqué un porte-parole de Justin Bieber, samedi 19 février.

D’autres dates annulées ?

Concernant ses symptômes, l’artiste aurait une forme légère et se porterait bien. Reste désormais à savoir si d’autres concerts seront annulés. Les prochains sont prévus mardi 22 février, du côté de Glendale, en Arizona, et jeudi 24 février à Los Angeles.

La tournée «Justice» doit s’arrêter au Centre Bell le 29 mars prochain. La première date a en tout cas été un succès selon «TMZ».