Daniel Radcliffe : l'acteur aperçu méconnaissable sur le tournage de son prochain film

Star des films Harry Potter, l’acteur Daniel Radcliffe a été aperçu sur le tournage de «Weird : The Al Yankovic Story», long-métrage dans lequel il incarne le personnage principal. Un rôle pour lequel il a subi une véritable transformation.

Dans ce biopic, la star d’Harry Potter prend en effet les traits de «Weird Al», Alfred Matthew Yankovic, de son vrai nom. Lauréat de cinq Grammy Awards, cet artiste comique - le plus vendu au monde - est surtout connu pour ses parodies de chansons contemporaines mais aussi son look excentrique.

Affublé d'une perruque frisée et d'une grosse moustache, Daniel Radcliffe est méconnaissable.

Daniel Radcliffe on the Weird Al biopic set. Omfg this is great. pic.twitter.com/7BzhQ4N5sh — Referee Gina (@hardcopyfu) February 19, 2022

Lui-même scénariste du long-métrage, «Weird Al» a confié au site Today qu'il était «ravi» que Daniel Radcliffe l'incarne dans le film, ajoutant avec humour être sûr que «c'est pour ce rôle que les générations futures se souviendront de lui».

Selon le communiqué officiel, «‘WEIRD : The Al Yankovic Story’ va explorer toutes les facettes de la vie de Yankovic, de son ascension fulgurante à la gloire avec ses premiers succès comme «Eat It» et «Like a Surgeon», à ses relations amoureuses torrides avec des célébrités et son style de vie dépravé. Le film promet également d’amener le public dans un voyage vraiment incroyable à travers la vie et la carrière de Yankovic, de l’enfant prodige à la plus grande légende musicale de tous les temps.»

«Porter la chemise hawaïenne est une énorme responsabilité que je ne prends pas à la légère», a déclaré Radcliffe selon les propos rapportés par le site Deadline, «et je suis honoré de partager enfin avec le monde l'histoire absolument vraie à 100% de la vie dépravée et scandaleuse de Weird Al.»

Un court métrage du même nom pour Funny or Die avait été réalisé en 2010 :



Le tournage du film vient de commencer à Los Angeles. Pour le moment la date de sortie n’a pas été communiquée. Entre temps, Daniel Radcliffe sera à l’affiche du film «Le Secret de la cité perdue», autre comédie délirante au côté de Brad Pitt, Channing Tatum et Sandra Bullock, attendue le 20 avril prochain.