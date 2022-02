José Garcia bientôt sur scène au côté d'Isabelle Carré

L’acteur José Garcia s’apprête à fouler les planches du théâtre du Rond-Point. A partir du 8 mars, il donnera la réplique à Isabelle Carré dans «Biographie : un jeu».

Une tragi-comédie de Max Frisch, dans laquelle José Garcia aura l’opportunité de rejouer les moments clef de sa vie, ou plutôt celle de son personnage Kürmann. Un homme qui refuse de voir sa vie gravée dans le marbre et s’interroge. Et «si c’était à refaire», quel chemin différent aurait-il pu emprunter, comment pourrait-il réécrire sa biographie et surtout éviter de rencontrer Antoinette, miracle et cauchemar de son existence. Trahison, rupture, maladie, enfant… il remonte le fil, sur une mise en scène de Frédéric Belier-Garcia.

Des retrouvailles 30 ans après leurs débuts

A 55 ans, l’acteur renoue avec sa formation première : le théâtre. Formé au cours Florent entre 1986 et 1988, il s’était tourné dès les années 1990 vers le petit écran et le cinéma. Trublion hors pair dans l’émission «Nulle part ailleurs», révélé au grand public en 1996 dans «La Vérité si je mens !» avant de multiplier les rôles, il partagera sur scène l’affiche avec l’excellente Isabelle Carré.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux acteurs sont réunis dans un même projet. Trente-trois ans après avoir fait, tous les deux, leurs débuts au cinéma dans «Romuald et Juliette» de Coline Serreau, long-métrage dans lequel ils tenaient des petits rôles, le duo se retrouve cette fois en tête d’affiche.