Cyrano de Bergerac : voici 4 anecdotes sur le chef d’œuvre d’Edmond Rostand

Oeuvre emblématique de notre patrimoine littéraire, la pièce «Cyrano de Bergerac», écrite par Edmond Rostand à la fin du XIXe siècle alors qu’il n’avait que 29 ans, a traversé le temps.

Encore aujourd’hui, cette comédie héroïque continue d’être réinventée, comme en témoigne le film «Cyrano», avec Peter Dinklage, qui sortira au cinéma le 30 mars prochain. A cette occasion, voici quelques anecdotes autour de cette pièce française, la plus jouée dans le monde.

La pièce est un succès dès la première

En cinq actes et en vers, la pièce est un succès dès la première représentation, le 27 décembre 1897 au théâtre de la porte St Martin, à Paris. Pourtant, Edmond Rostand craignait un fiasco après des répétitions laborieuses. Le personnage de Cyrano était interprété par Constant Coquelin, dit Coquelin Ainé. Pour assister aux applaudissements du public, qui ont duré vingt minutes, le dramaturge était caché sur scène parmi les comédiens.

Edmond Rostand décoré de la Légion d’honneur

Le 1er janvier 1898, soit quatre jours après la première, le ministre des finances Georges Cochery s'était rendu dans la loge d’Edmond Rostand pour lui remettre la Légion d'honneur. «Je me permets de prendre un peu d'avance», avait-il déclaré en épinglant la médaille sur la poitrine de l’auteur, à qui l’on doit aussi la pièce «L'Aiglon» (1900), dont le rôle-titre était tenu par Sarah Bernhardt.

Cyrano de Bergerac a réellement existé

Amoureux transi de sa cousine Roxane, Cyrano, maître du verbe et de l'épée, est inspiré de Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), un écrivain, libre-penseur et soldat français. Edmond Rostand l’avait découvert dans l’ouvrage de Théophile Gautier, «Les Grotesques» (1844). Comme dans la pièce, Savinien de Cyrano de Bergerac était affublé d'un long nez et surnommé le «démon de la bravoure» par ses compagnons d'armes.

Le titre d’un tube trouvé sur une affiche de Cyrano

En 1977, Sting, alors membre du groupe de rock The Police, était de passage à Paris. Après avoir aperçu des prostituées marcher dans la rue depuis son hôtel, il avait commence à écrire les paroles d’une chanson.

Alors qu’il réfléchissait à un titre, l’artiste avait posé les yeux sur une vieille affiche de la pièce Cyrano de Bergerac, accrochée au mur de sa chambre, et sur laquelle était mentionné le nom de l’héroïne…Roxanne.