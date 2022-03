Guerre en Ukraine : Kate Middleton et le prince William affichent leur soutien au peuple ukrainien

Après la reine qui a affiché son soutien au peuple ukrainien avec un bouquet de fleurs aux couleurs du drapeau du pays lundi, Kate et William ont, à leur tour, manifesté leur support à la cause ukrainienne.

Le couple s’est rendu à l’occasion d’une visite officielle au centre culturel ukrainien de Londres «devenu l'un des nombreux centres organisant des dons, une aide matérielle et soutenant les Ukrainiens vivant sur place», ont ainsi fait savoir Kate et William sur leur compte Instagram, partageant une vidéo de cette rencontre.

Les parents de Charlotte, Louis et George, qui affichaient tous deux une broche bleue et jaune en soutien à l’Ukraine, se sont entretenus avec les bénévoles. Alors que la Duchesse de Cambridge émue n’a pas hésité à enlacer l’une des bénévoles, le duc a rendu hommage au «travail incroyable » accompli par les équipes. «Le travail que font les bénévoles ici pour s'assurer que l'aide arrive là où elle est le plus nécessaire est inspirant», a également noté le couple en commentaire de cette publication.

L'élan de générosité du grand public salué

Le petit fils d’Elizabeth II et son épouse, qui doivent par ailleurs faire face aux nombreuses questions de leurs enfants sur le conflit, comme ils l’ont raconté aux bénévoles présents sur place selon le Daily Mail, ont par ailleurs salué la générosité des Britanniques. «Il en va de même pour l'incroyable générosité du public britannique. Le Disasters Emergency Committee a déjà reçu plus de 132 millions de livres sterling de dons (environ 157 millions d'euros) et continue de collecter des fonds pour soutenir l'effort humanitaire essentiel», a noté le couple royal.

La reine Elizabeth y a elle-même contribué. Le 3 mars dernier le Disasters Emergency Committee avait ainsi remercié sur les réseaux «sa Majesté la reine pour continuer à soutenir le Comité d’urgence des catastrophes et pour avoir fait un don généreux à l’appel humanitaire du DEC pour l’Ukraine».