Pénélope Bagieu dessine le nouveau petit bonhomme de Télérama, qui devient une femme

«Bye bye Ulysse, bonjour Pénélope». Pénélope Bagieu a dévoilé sur son compte Instagram le nouveau visage du petit bonhomme du magazine Télérama, dont elle est la dessinatrice. Et c'est une femme.

Une révolution, puisque depuis 72 ans, Ulysse souriait ou faisait la moue pour donner en un clin d'œil son avis sur tel ou tel film. Il cède désormais sa place. «Après de longues années de bons et loyaux services, l’iconique petit bonhomme prend une retraite bien méritée, et je suis très très très contente d’avoir dessiné la nouvelle mascotte critique et son nouveau barème en 5 notes», a ainsi partagé l’illustratrice sur les réseaux, dévoilant les traits de sa remplaçante. Car c’est un personnage féminin qui prendra le relais à partir de demain mercredi. Un changement de sexe qui n'est pas anodin.

«72 ans, c'est l'âge de la retraite! On est à une époque où la place des femmes est affirmée, et qu'un tel emblème devienne féminin, ça nous plaisait», a ainsi expliqué à l'AFP la présidente de Télérama, Catherine Sueur.

De grands yeux curieux et un chignon

Très engagée dans les combats féministes, Penelope Bagieu, prix Eisner en 2019 pour «Culottées» - des portraits de femmes libres et engagées - dote ainsi Pénélope de grands yeux curieux, d’un chignon, d’une frange et de cinq mimiques, contre quatre précédemment. Selon son ressenti, Pénélope affichera ainsi successivement une moue plus ou moins boudeuse ou deux cœurs, en lieu et place de son regard pétillant.

Une palette d'émotions sur laquelle est revenue Pénélope Bagieu, expliquant qu'il était «plutôt facile de dessiner les extrêmes».

Si ce nouveau personnage marque un tournant en changeant de sexe, en sept décennies, Ulysse s’est plusieurs fois fait retoucher le portrait depuis sa création en 1950, par Omer Boucqueya. Son dernier lifting remonte à 2012. Il était à l’époque signé Riad Sattouf, à qui Pénélope Bagieu succède aujourd’hui avec succès.