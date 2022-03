Dans les yeux de Tammy Faye : le film qui a valu l'Oscar à Jessica Chastain disponible sur Disney+

Disponible en France depuis le 23 mars sur Disney+, «Dans les yeux de Tammy Faye» a permis à Jessica Chastain de remporter l’Oscar de la meilleure actrice. Egalement productrice du film, l’actrice y livre une performance fascinante.

Le film s'inspire d'une histoire authentique, celle de Tammy Faye (Jessica Chastain), qui a aidé son époux télévangéliste Jim Bakker (Andrew Garfield) à bâtir un lucratif empire médiatique avant la chute de ce dernier dans les années 1980, sur fond de scandales sexuels et de condamnation pour détournement de fonds.

Tammy Faye était devenue une farouche défenseure de la communauté LGBT, s'opposant à l'homophobie omniprésente à l'époque dans les cercles religieux, où notamment l'épidémie de sida était considérée comme une punition divine.

Empreint d’une bouleversante humanité, le film de Michael Showalter (The Big Sick) plonge dans les coulisses de l’extraordinaire ascension, puis de la chute et la rédemption de Tammy Faye Bakker (1942-2007), une personnalité exubérante et surtout une femme intègre qui n'a jamais cédé aux pressions que la droite conservatrice - avide d’éradiquer ce qu'elle appelait «le cancer homosexuel» et faisant entrer le religieux dans le politique sous la houlette de Ronald Regan - avait fait peser sur elle.

Avant de défier l'homophobie de la droite chrétienne dans l'Amérique de Reagan, Tammy Faye, fervente chrétienne, était tombée amoureuse du jeune prédicateur Jim (excellemment joué par Andrew Garfield). Ce dernier avait trouvé le moyen de faire fortune avec les dons des téléspectateurs. Père de deux enfants avec Tammy Faye, il n'était pas très enclin à lui faire des câlins, lui préférant visiblement les étreintes de son assistant masculin...

Le film suggère par ailleurs qu'un autre célèbre prédicateur de la télévision américaine, le révérend télévanlégiste Jerry Falwell (Vincent D'Onofrio) avait orchestré le scandale médiatique qui a fait tomber le couple, afin de prendre le contrôle de leur empire.

Impressionnante transformation

Jessica Chastain, qui est également productrice de «Dans les yeux de Tammy Faye», dit avoir été inspirée par un documentaire diffusé en 2012 et mis près de dix ans à développer le film.

Pour se transformer en Tammy, Jessica Chastain a travaillé étroitement avec une équipe de maquilleurs et de coiffeurs spécialisés, également récompensés par les Oscars, qui pouvaient passer jusqu'à sept heures d'affilée pour la grimer. Précisons que l’actrice n'apparaît ainsi que dans les premières secondes et le dernier tiers du film.

«Au début, j'ai eu peur, je me disais 'Comment je vais pouvoir jouer à travers tout ça ?' Parce que c'est comme du plastique sur votre visage», avait-elle confié en janvier, selon les propos relayés par l'AFP. « Avec seulement mes yeux apparents, et ma voix et mon corps, j'ai dû utiliser d'autres trucs pour m'exprimer à travers ce masque», avait-elle ajouté.

un discours poignant

Son époustouflante interprétation et sa métamorphose ont été récompensées dimanche soir par l'Académie des Oscars, qui lui a décerné le prix de la meilleure actrice.

Avant ce rôle de chanteuse de gospel devenue sur le tard pasteure et militante des droits LGBT, l'actrice de 45 ans, grande fan d’Isabelle Huppert, avait déjà été à deux reprises nommée à un Oscar, pour «La Couleur des sentiments» et «Zero Dark Thirty».

Elle l'a emporté dimanche face à quatre autres stars très en vogue : Penelope Cruz («Madres Paralelas»), Kristen Stewart («Spencer»), Nicole Kidman («Being the Ricardos») et Olivia Colman («The Lost Daughter»).

«Nous sortons d'une période difficile, pleine de traumatismes et d'isolement, et tellement de personnes n'ont plus d'espoir et se sentent seules», a déclaré Jessica Chastain en recevant la prestigieuse statuette.

Le suicide «a touché beaucoup de familles, et a touché la mienne», a-t-elle dit, émue, évoquant notamment les difficultés rencontrées par les personnes LGBT.

Jessica Chastain couronnée !





Elle remporte l'#Oscar de la Meilleure Actrice pour "Dans les yeux de Tammy Faye". pic.twitter.com/JzCN8a4vws — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

«Pour chacun d'entre vous qui se sent effectivement désespéré ou seul, je veux juste que vous sachiez que vous êtes inconditionnellement aimé pour votre singularité» , a-t-elle ajouté.