Oscars 2022 : le triomphe de CODA, sept ans après le succès de La famille Bélier

Sept ans après la sortie en salle de «La famille Bélier» en France, son remake américain «CODA» a raflé dans la nuit trois statuettes lors de la 94e cérémonie des Oscars.

A commencer par le titre suprême de l’Oscar du meilleur film pour ce long-métrage à petit budget, dont la victoire était loin d’être gagnée d’avance. Le film, qui raconte, comme dans la version française, l’histoire d’une famille de sourds muets et de leur fille entendante, rêvant de partir étudier le chant alors que sa famille se repose largement sur elle, concourrait face à plusieurs poids lourds tels que «The Power of the dog» de Jane Campion, «Belfast» de Kenneth Branagh, «La méthode Williams» de Reinaldo Marcus Green ou encore «Dune» de Denis Villeneuve.

A titre de comparaison, «Dune» a bénéficié d’un budget estimé à 165 millions de dollars, quand CODA a été doté d’une enveloppe de 15 millions d’euros, selon son producteur français Philippe Rousselet, qui sept ans plus tôt avait déjà porté la version française. «Merci à l’Académie de nous permettre de faire rentrer «CODA» dans l’histoire», a déclaré ce dernier hier.

Jamais sorti en salle en raison de la crise sanitaire, le film avait été diffusé sur Apple TV+, qui devient la première plate-forme de streaming à l’emporter dans cette catégorie. Elle avait déboursé plus de 22,8 millions d’euros pour acheter les droits du film. Un record.

CODA repart avec trois Oscars

CODA, dont le titre n’est autre que l’acronyme «Child of deaf adult», qui signifie «enfant entendant de parents sourds», ne s’est pas contenté, hier, du prix du meilleur film. Le long métrage a, par ailleurs, remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté et a valu à l’acteur Troy Kotsur, l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Un prix qu’il a dédié «aux personnes sourdes, aux gens de CODA et aux personnes handicapées». «C'est notre moment», a expliqué l’acteur applaudi en langue des signes par Hollywood. Troy Kotsur est le deuxième acteur malentendu à remporter un Oscar. En 1987, Marlee Matlin, qui campe d’ailleurs le rôle de la mère excentrique dans CODA, s'était vu remettre l’Oscar de la meilleure actrice pour «Les enfants du silence».

Troy Kotsur remporte l#Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour #CODA et c'est beau pic.twitter.com/HUnMH586GY — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Avec ces trois prix, c’est une belle consécration que les Oscars ont rendu à ce long métrage, essentiellement campé par une équipe d’acteurs malentendants, à l’exception d’Emilia Jones, qui a appris la langue des signes pour interpréter la jeune Ruby.

A travers CODA, la success story de «La famille Bélier» se poursuit. Sorti en 2014, avec Karin Viard, François Damiens et Louane dans les rôles-titres, il avait valu à la jeune femme le César du meilleur espoir féminin. Un peu plus de six mois après sa sortie, il avait cumulé près de 7,5 millions d’entrées.