48HBD : tout le programme des 10 ans du rendez-vous

Les 1er et 2 avril, les 48HBD fêteront leurs 10 ans en France et en Belgique. Au programme : plus de 500 activités à découvrir autour de la bande dessinée.

Chaque printemps, les fans de bande dessinée attendent impatiemment ce moment. Pour ses 10 ans, l’évènement voit les choses en grand. Onze éditeurs partenaires, 250 auteurs et 1.700 libraires participeront à la manifestation, en France et en Belgique.

Si le but général est de «célébrer tous ensemble le 9ème art et de l’introduire dans le quotidien du plus grand nombre», la mission de l’association 48hHB dépasse cela. Patrick Fourcade, le coordinateur des 48HBD depuis quatre ans, explique : «Le but est de valoriser la bande dessinée mais aussi les auteurs. La plupart du temps, quand on rencontre un créateur, c'est lors d'une dédicace. On voit son crâne, en attendant gentiment qu'il ait fait un petit dessin. Nous souhaitons aller au-delà, que les lecteurs puissent rencontrer les auteurs, échanger avec eux et les voir différement». Le tout sans notion commerciale derrière : «Il n’est pas question de ‘j'achète une BD pour avoir un dessin’. Le but est d'apprendre à dessiner, de comprendre leur travail etc...»

250.000 albums à 2 euros

Parmi les actions menées, 250.000 albums seront vendus au prix de vente public de 2 euros, dans les librairies partenaires. Pour la première fois cette année, une sélection de 15 titres a été établie. Parmi eux, «des BD pour les tout-petits, encore non-lecteurs, pour la jeunesse mais aussi pour les ados et adultes. Sans oublier le manga». En effet, avec 47 millions d’exemplaires vendus et une croissance de 107%, le manga représente 55% du marché de la BD. Parmi les ouvrages proposés : A tes côtés de Megumi Morino, Les Géants de Lylian et paul Drouin, Complots à Versailles de Carbone et Giulia Adragna, Bloody Harry de Negi Haruba, Samourai de Jean-François Di Gorgio et Frédéric Genêt…



Loin du commercial, l’évènement prône une grande «partie sociale», affirme Patrick Fourcade. En effet, plus de 50.000 BD sont offertes aux écoles et aux centres d'accueil. «On part du principe que les élèves sont les lecteurs de demain, et on veut donc leur amener la culture. Au-delà de ces offres, on travaille sur des fiches pédagogiques, pour découvrir la BD autrement. Les enseignants peuvent s'en servir pour voir que la BD est pédagogique, au-delà du livre comme outil d'apprentissage de la lecture». À partir du 1er avril et durant un mois, l'opération «La BD débarque en classe» proposera dix BD en lecture gratuite et dix fiches pédagogiques.

Au-delà des activités en physique, un dispositif web complémentaire permettra à tous les territoires et à tous les publics de participer aux animations : «48HBD en live». Lancé à cause de la pandémie de Covid-19, le dispositif a perduré. «On retransmet en direct sur notre chaîne Facebook, YouTube et Twich des évènements. Environ 50 auteurs vont pendant deux jours faire des tuto dessins, des débats rencontres et des masterclass», détaille le coordinateur. Sans oublier les célèbres battle de dessin entre les auteurs belges et français, d’après les défis des internautes, en clôture de l’évènement. Un programme riche et passionnant.