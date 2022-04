Le frère de Chris Rock refuse les excuses de Will Smith et veut lui retirer son Oscar

Un geste qui ne passe pas. Kenny Rock, petit frère de l’humoriste Chris Rock, giflé durant la cérémonie des Oscars, ne digère pas cet acte et estime que Will Smith devrait perdre sa récompense.

Une position qu’il a partagé à l’occasion d’une interview accordée au Los Angeles Times, expliquant avoir été affecté par ce geste, qui a selon lui humilié son frère devant des millions de personnes. «Ça me ronge de le regarder encore et encore parce que vous avez vu un être cher se faire attaquer et que vous ne pouvez rien y faire», a expliqué ce dernier. Avant de préciser : «Mon frère n'était pas une menace pour lui». Une réaction qu’il a jugée «irrespectueuse» et qui devrait, selon lui, coûter son prix à l’acteur et le priver d’une quelconque cérémonie des Oscars à l’avenir.

D’autant que selon Kenny Rock, son frère aîné n’était pas au courant de la maladie de Jada Pinkett Smith. C’est une blague sur la coupe de cheveux de son épouse, atteinte d’alopécie, maladie qui provoque la chute des cheveux, qui a fait sortir Will Smith de ses gonds. Une blague que Kenny Rock a jugé «drôle», avant de souligner : «Ce n'était pas hilarant, mais je sais que s'il avait su qu'elle souffrait d'alopécie... il n’aurait pas plaisanté à ce sujet. Mais il ne savait pas», a expliqué Kenny Rock, prenant la défense de son frère et mettant en doute les excuses de l’acteur.

Kenny Rock n’accepte pas les excuses de Will Smith

Après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «La méthode Williams», Will Smith s’était excusé auprès de l’Académie en recevant son prix, avant de faire le lendemain des excuses publiques à l’humoriste Chris Rock. Des excuses trop tardives selon Kenny Rock. «J'aurais peut-être vu les choses différemment s'il s'était d'abord excusé lorsqu'il était monté sur scène et avait pleuré et accepté le prix, mais il ne l'a pas fait», a expliqué ce dernier dans les colonnes du Times.

Des excuses qu’il «n’accepte pas» estimant qu’elles ne sont «pas authentique». «Je pense que son publiciste et les personnes qui travaillent avec lui, lui ont probablement conseillé de le faire», a-t-il précisé.

Depuis son geste, Will Smith est dans la tourmente. Sous le coup d’une procédure disciplinaire ouverte par l’Académie des Oscars, l’acteur est lâché de toutes parts. Netflix a annoncé interrompre leurs collaborations avec l’interprète de «Je suis une légende». L’agence qui représente l’acteur aurait également lancé des discussions en interne, selon le Daily mail. L’Académie des Oscars a prévu, quant à elle, de se donner rendez-vous le 18 avril prochain pour évoquer le sort de l’acteur.