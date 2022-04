Barbie : Issa Rae et Michael Cera au casting du film avec Margot Robbie

Le casting du film «Barbie» continue de s’étoffer. Margot Robbie, qui tiendra le rôle principal et apparaît également à la production, donnera la réplique à Issa Rae (Insecure) et Michael Cera (Superbad).

Selon le site américain People, les détails de leurs rôles respectifs dans ce film attendu dans le courant de l’année 2023 n’ont pas été dévoilés pour le moment. Les deux comédiens viennent ajouter leur nom à la longue liste de personnalités présents au générique. Les spectateurs retrouveront notamment Ryan Gosling dans le rôle de Ken, le petit ami de Barbie (Margot Robbie).

Will Ferrell (Very Bad Dads), America Ferrara (Ugly Betty), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Alexandra Shipp (Tick tick… Boom!), Arianna Greenblatt (Awake), ou encore Simu Liu (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) seront également présents au casting.

Le tournage du film se déroule actuellement à Londres. Et selon Margot Robbie, Barbie promet de surprendre les spectateurs qui n’ont pas la moindre idée de ce qui les attend.

«Rien qu’en voyant le nom, les gens se disent ‘Oh Margot Robbie incarne Barbie, je devine déjà ce que ça va être’. Mais notre objectif, c’est justement de leur répondre ‘peu importe ce à quoi vous vous attendez, nous allons vous donner un truc complètement différent – une chose que vous ne saviez même pas que vous vouliez voir’. Maintenant, pouvons-nous respecter à la fois l’image de marque de Mattel, leurs fans, tout en créant la surprise ? Si nous pouvons faire cela tout en provoquant une conversation de fond, nous aurons réussi notre pari», déclarait-elle au site américain The Hollywood Reporter en décembre 2020, à propos du film.