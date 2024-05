«À couteaux tirés» : Josh O'Connor et Cailee Spaeny rejoignent le casting du troisième volet

Le troisième volet du film «À couteaux tirés» pourra compter sur les présences de Josh O'Connor et Cailee Spaeny, confirme le site américain The Hollywood Reporter. Daniel Craig y reprendra le rôle du détective Benoit Blanc. Sortie prévue en 2025 sur Netflix.

Un duo plein de promesses. Selon une information confirmée par le site américain The Hollywood Reporter, Josh O'Connor et Cailee Spaeny rejoindront Daniel Craig au casting du troisième volet du film «À couteaux tirés», baptisé «Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery» («Réveille-toi, homme mort : un mystère à couteaux tirés», en français). Aucun détail concernant leur rôle n’a été dévoilé pour le moment.

La semaine dernière, le réalisateur Rian Johnson avait dévoilé un teaser de 45 secondes annonçant le retour de l’inspecteur Benoit Blanc, incarné par Daniel Craig, dans un troisième film attendu dans le courant de l’année 2025 sur Netflix. «Blanc démêlera un nouveau meurtre mystérieux dans un lieu encore inconnu, entouré d’un nouvel ensemble de suspects», avait précisé la plate-forme de streaming.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024

Rian Johnson a précisé que le tournage de ce troisième volet devrait débuter très prochainement. Connu pour avoir incarné le prince Charles dans la série «The Crown», Josh O’Connor est actuellement au générique du film «Challengers», dans lequel il donne la réplique à Zendaya. Aperçue récemment dans «Priscilla» et «Civil War», Cailee Spaeny incarnera le rôle principal dans «Alien : Romulus» de Fede Alvarez, attendu dans les salles le 14 août prochain.