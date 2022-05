Sylvie Vartan dévoile un EP en faveur de l’Ukraine

Le 13 mai, la version digitale de l’EP «Odessa», signé Sylvie Vartan, sortira en faveur de l’Ukraine, et comportera cinq titres. La version physique sera disponible le 27 mai.

«Quand j’ai vu les images de ce peuple ukrainien sous les bombes, en train de fuir, ce fut un choc. Inévitablement, cela a ranimé en moi beaucoup d’images et de sentiments intenses de mon enfance», a confié Sylvie Vartan à l’écrivain Benoît Cachin, évoquant la guerre en Ukraine.

L’artiste s’est alors posée plusieurs questions : «Comment aider ? Comment être utile ? Que faire pour donner un peu de chaleur et de soutien au peuple Ukrainien qui force l’admiration ?» Sans avoir besoin de réfléchir très longtemps, Sylvie Vartan a décidé de sortir un EP de cinq titres, «Odessa», dont les bénéfices seront intégralement reversés à l’UNICEF au profit de l’Ukraine.

«Ce fut une évidence »

«Là encore ce fut une évidence, ce peuple slave et voisin de la Bulgarie me parle, nous avons le même ADN», a expliqué celle qui a fuit la Bulgarie, son pays d’origine, sous l’occupation soviétique en 1952.

Évoquant son arrivée à Paris, elle explique : «Je n’avais que 8 ans, mais mes souvenirs sont intacts. Je ne disais rien mais je captais tout. Et même si la situation était très différente car, nous, nous ne fuyions pas une guerre mais une dictature brutale, je comprends le ressenti du peuple ukrainien. C’est un étrange mélange de soulagement de fuir l’horreur, de peur de l’inconnu et de tristesse de laisser derrière soi son pays, sa famille, ses amis, sa maison sans certitude de retour…»

Concernant le contenu de l’EP, il sera notamment possible de découvrir un réenregistrement de son titre «Odessa». «J’ai dans mon répertoire de nombreuses chansons qui évoquent de près ou de loin mon enfance et notamment l’exil, la résilience et la liberté. Très vite, j’ai décidé de concevoir cet EP avec l’aide de mon entourage (…) Ils ont tout de suite répondu présent et nous avons réenregistré une de mes anciennes chansons ‘Odessa’.»

Les quatre autres morceaux sont une version inédite de «Maritza», dotée d’un texte d’introduction inédit, une des dernières chansons de Sylvie vartan «Le Bleu de la Mer Noire», ainsi que «Nicolas» et «Imagine», le standard de John Lennon qu’elle avait interprété lors d’un concert unique à Sofia en 1990.

«Odessa», sortie digitale le 13 mai - sortie physique le 27 mai.