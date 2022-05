Festival de Cannes 2022 : un prix sera décerné au film le plus éco-responsable

Cette récompense est une première dans l’histoire de cette grand-messe du cinéma mondial. Lors de la 75e édition du Festival de Cannes, l'association Ecoprod remettra un prix au long-métrage qui aura été produit de la manière la plus éco-responsable possible.

Les membres du jury soulignent que l’intégralité des productions présentées à Cannes, toutes compétitions et sélections confondues, peuvent candidater. Plusieurs critères seront pris en compte, comme l’optimisation des transports, l’éco-conception des décors, en passant par les repas proposés, ou encore la maîtrise de la consommation d'énergie.

L’objectif de ce prix Ecoprod, qui sera remis le 26 mai, est de sensibiliser les professionnels aux enjeux environnementaux en termes de production et «de souligner que la création artistique et sa reconnaissance dans les festivals les plus prestigieux ne sont absolument pas antinomiques avec une démarche environnementale responsable».

L’association, qui regroupe 80 adhérents, dont le groupe Canal+, l’un des membres fondateurs, a récemment mené une étude pour évaluer l'empreinte carbone annuelle du secteur audiovisuel. Et les résultats sont préoccupants. Chaque année, le secteur audiovisuel émet l’équivalent de 1,7 tonne de CO2.

Pour accompagner les artisans du 7e art vers la transition écologique, Ecoprod propose sur son site de nombreuses ressources et outils gratuits comme des fiches pratiques, des études, un calculateur carbone, ou encore un guide de l’éco-production.

Pour rappel, le Festival de Cannes fera son grand retour dans le Sud de la France du 17 au 28 mai. Au total, 21 films concourent en compétition officielle pour remporter la Palme d'or.