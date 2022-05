Taylor Swift : fraîchement diplomée d'un doctorat en beaux-arts, elle partage ses leçons de vie dans son discours d'ouverture

Taylor Swift s’est vu remettre mercredi 19 mai un doctorat honorifique par l’université de New York. Une récompense qu’elle a accueilli avec joie avant de prononcer, avec beaucoup d’humour et d’humilité, le discours d’ouverture de cette édition 2022.

Taylor Swift a troqué, ce mercredi, à l’occasion de la remise des diplômes de l’université de New York, ses tenues de scène pour la robe d’étudiante. Et pour cause, la pop star a ajouté un nouveau titre à son palmarès. Déjà lauréate de plus de dix Grammy Awards, l’artiste a reçu au Yankee Stadium le titre de docteur en beaux-arts, devant une foule d’étudiants venus recevoir leur diplôme. Des étudiants auxquels elle s’est adressée alors qu’elle était invitée par l’université à prononcer le discours d’ouverture de l'édition 2022.

«Je suis sûre que je suis ici parce que j’ai une chanson intitulée 22», a lancé l’artiste de 32 ans, avant de se remémorer sa dernière apparition dans un stade. «La dernière fois que j'étais dans un stade de cette taille, je dansais en talons et je portais un justaucorps scintillant. Cette tenue est beaucoup plus confortable», a poursuivi l’artiste avant de rendre hommage aux familles des étudiants. «Nous sommes tous un patchwork de ceux qui ont cru en nous, nous ont montré de l’empathie, qui nous ont dit la vérité même quand ce n’était pas facile à entendre, qui nous ont dit que nous pouvions y arriver quand il n’y avait absolument aucune preuve de cela», a rappelé l’interprète de «Shake me off», remerciant au passage sa famille.

Un discours pétri d'humour et d'humilité

Pleine d’humour, Taylor Swift a poursuivi en remerciant l’université de New York de l’avoir fait «techniquement, sur le papier, docteur». Et d’ajouter : «je ne suis pas le type de docteur que vous voudriez voir en cas d’urgence à moins que votre urgence ne concerne un besoin désespéré d’entendre une chanson (…) ou une personne capable de citer cinquante espèces de chats en une minute».

Revenant ensuite sur sa propre scolarité effectuée «dans un lycée publique jusqu’en seconde» et terminée «en faisant ses devoirs dans les terminaux des aéroports», elle a poursuivi en rendant hommage aux nombreux étudiants sur place, alors que l’événement a réuni, hier, les promotions 2022, mais aussi 2021 et 2020, privées de cérémonie en raison de la crise sanitaire.

«Je ne peux pas me plaindre de ne pas avoir eu une expérience normale de l’université parce que vous êtes allés à l’université au cours d’une pandémie mondiale en étant enfermés dans vos chambres, ou en suivant vos cours via Zoom. Tout le monde normalement à l’université est stressé par les résultats de ses examens mais vous, en plus, vous avez du passer près de 1000 tests Covid», a noté Taylor Swift.

Taylor Swift partage son expérience

Avec fantaisie, elle a alors comparé la vie à un menu livré à domicile, soulignant qu’il fallait faire avec ce qu’il y avait dans son sac, même si ce n’est pas exactement la commande que l’on avait passé. «Vous avez ce que vous avez», ironise-t-elle avant de saluer le courage des étudiants qui ont composé avec la crise. «Vous devriez être vraiment fière de ce que vous avez fait avec».

Pour finir, la pop star a finalment endossé l'habit de coach. Précisant ne pas se sentir la légitimité de donner des conseils à des étudiants qui ont « travaillé, lutté, fait des sacrifices », Taylor Swift a préféré partager des choses de la vie qu’elle aurait aimé connaître quand elle a commencé sa carrière, naviguant entre différents sentiments : «la vie, l’amour, la pression, les choix, la honte, l’espoir et l’amitié».

«La vie peut être lourde, écrire un nouveau chapitre, c’est savoir ce qu’il faut prendre et laisser… parce qu’on ne peut pas tout porter. Ayez du discernement (...), n’ayez jamais honte d’essayer», conseille-t-elle avant d'expliquer avoir plus appris de ses échecs que d'un succès. Et de se mettre avec humour à énumérer une quinzaine d'erreurs auxquelles tout un chacun est confronté «sous réagir, sur réagir, ne pas régir du tout» avant de conclure que «perdre ne veut pas toujours dire perdre. Quand nous perdons des choses nous en gagnons aussi ». Un discours largement applaudi par les milliers d'étudiants présents.