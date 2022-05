Molières 2022 : le théâtre de troupe festif récompensé hier soir

Annulée l’année dernière, la cérémonie des Molières a opéré son retour hier soir aux Folies Bergère et a récompensé le meilleur du théâtre cette saison. Avec quatre statuettes, «Comme il vous plaira», comédie shakespearienne portée par Barbara Schulz et huit comédiens est la grande gagnante de cette édition.

Alors que le public peine à retrouver le chemin des salles, le théâtre de troupe joyeux et festif a été récompensé hier soir lors de la cérémonie des Molières, qui faisait son retour après une édition annulée en 2021. En tête, le Shakespeare «Comme il vous plaira», joué par neuf comédiens au théâtre de la pépinière, et qui a raflé quatre prix dont le prix de la meilleure pièce du théâtre privé, de la meilleure comédienne pour Barbara Schulz, de la metteur en scène pour Léna Bréban et du meilleur second rôle féminin pour Ariane Mourier.

La célébration du collectif

Deux autres spectacles réunissant de nombreux artistes ont respectivement remporté deux Molières hier soir. «Berlin Berlin», signé Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras, qui réunit sur scène huit comédiens, a décroché le Molière de la meilleure comédie. Une comédie sur fond de conflit entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest qui a également valu à Maxime d’Aboville le Molière du comédien de théâtre privé.

De son côté, «Les producteurs», première adaptation française du musical culte de Mel Brooks monté par Alexis Michalik, s’est vu remettre le titre de meilleur spectacle musical, permettant au passage au «golden boy» du théâtre français de décrocher en équipe un sixème Molière. Le show interprété par une dizaine de comédiens dans un spectacle digne de Broadawy a également valu à Benoît Cauden, irrésistible en petit comptable droit dans ses bottes, se métamorphosant en homme corrompu pour atteindre son rêve, de récolter le Molière de la révélation masculine. Côté poids lourds, Jacques Weber à quant à lui reçu un Molière d'honneur, mais les stars Isabelle Huppert, Vanessa Paradis, Laetitia Casta sont de leurs côtés reparties les mains vides.

L’audace récompensée

Spectacle audacieux, «Le voyage de Gulliver», interprété par des comédiens dont seuls les visages posés sur le corps de mini marionnettes apparaissaient sur scène a lui aussi fait sensation dans la catégorie meilleurs effets visuels et sonores et meilleure mise en scène du théâtre public, attribuée à Christian Hecq et Valérie Lesort.

Toujours du côté du théâtre public, Jacques Gamblin s’est vu remettre le Molière du comédien pour «Harvey». Figurant parmi les grands favoris de cette remise des prix avec cinq nominations, «Les gros patinent», cabaret en carton drôle et inventif de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, n’est en revanche reparti qu’avec un Molière, celui de la meilleure pièce du théâtre public.

Enfin, le Molière de l’auteur est revenu à une autrice : Pauline Bureau pour «Féminines», une pièce consacrée à la première équipe de foot féminine.

Lutter contre les violences sexuelles

En l’absence du collectif #Metoothéâtre, qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes et qui avait appelé à manifester devant les Folies bergères avant la cérémonie, leur combat a été relayé sur scène. L’actrice Nathalie Mann, représentante de l’association «Actrices et Acteurs de France Associés», est montée sur scène pour défendre un code de conduite.

Elle a interpellé les directeurs de théâtre : «Vous ne savez toujours pas ce qui se passe à l'intérieur de vos théâtres», a-t-elle lancé avant d’appeler à «nommer un ou une référente et de les former» pour que les victimes de violence sexuelles ou sexiste au théâtre aient un interlocuteur.

Voici le palmarès complet :

MOLIÈRE DE LA MEILLEURE PIÈCE DU THÉÂTRE PRIVÉ

«Comme il vous plaira», de William Shakespeare

Molière de la meilleure pièce de théâtre public

«Les Gros patinent bien – cabaret de carton», de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

MOLIÈRE DE LA COMÉDIE

«Berlin Berlin», de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras

MOLIÈRE DE LA CRÉATION VISUELLE ET SONORE

«Le Voyage de Gulliver», d’après Jonathan Swift

MOLIÈRE DU SPECTACLE MUSICAL

«Les Producteurs», de Mel Brooks

MOLIÈRE DE L’HUMOUR

Vincent Dedienne (Un soir de gala)

MOLIÈRE DU JEUNE PUBLIC

«J’ai trop d’amis»

MOLIÈRE DU SEUL/E EN SCÈNE

«La Métamorphose des cigognes», avec Marc Arnaud

MOLIÈRE DU COMÉDIEN DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PUBLIC

Jacques Gamblin (Harvey)

MOLIÈRE DE LA COMÉDIENNE DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PUBLIC

Clotilde Hesme (Stallone)

MOLIÈRE DU COMÉDIEN DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ

Maxime d’Aboville dans Berlin Berlin

MOLIÈRE DE LA COMÉDIENNE DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ

Barbara Schulz (Comme il vous plaira)

MOLIÈRE DU METTEUR EN SCÈNE D'UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PUBLIC

Christian Hecq et Valérie Lesort (Le Voyage de Gulliver)

MOLIÈRE DU METTEUR EN SCÈNE D'UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ

Léna Bréban (Comme il vous plaira)

MOLIÈRE DE LA RÉVÉLATION FÉMININE

Salomé Villiers (Le Montespan)

MOLIÈRE DE LA RÉVÉLATION MASCULINE

Benoît Cauden (Les Producteurs)

MOLIÈRE DU COMÉDIEN DANS UN SECOND RÔLE

Nicolas Lumbreras (La Course des géants)

MOLIÈRE DE LA COMÉDIENNE DANS UN SECOND RÔLE

Ariane Mourier (Comme il vous plaira)

MOLIÈRE DE L’AUTEUR/TRICE FRANCOPHONE VIVANT/E

Pauline Bureau pour «Féminines»