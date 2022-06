Johnny Hallyday : le Symphonique Tour entame sa tournée en France

Le Johnny Symphonique Tour entame sa tournée avec une date à Paris dès le mercredi 8 juin, avant de parcourir la France.

La voix d’Hallyday, un orchestre symphonique et un chœur. Voici la recette du Johnny Symphonique Tour, spectacle particulièrement attendu. Alors que les fans rêvaient d’un nouvel album, «une idée folle est peu à peu devenue une évidence», indique le site officiel : il fallait faire entendre en concert symphonique ces enregistrements de la voix de Johnny Hallyday.

Sous la direction d’Yvan Cassar, cette expérience a donc pris forme, et entamera sa tournée à la salle Pleyel demain mercredi et jeudi 9 juin, avant de partir en tournée dans toute la France. Cette série de concerts, fidèle à la volonté de l’artiste décédé, est toute aussi ambitieuse que «les orchestrations demandées jadis par le chanteur à son ‘Mozart’, comme il le surnommait».

12 nouvelles versions des titres

«Je repense souvent à cette première soirée du Stade de France en 1998 : j’ai écrit les arrangements et je les découvre ‘en vrai’ au milieu des spectateurs. J’ai tellement rêvé de cet instant, avec l’orchestre et les chœurs qui confèrent une dimension héroïque et opératique à la voix sublime de Johnny que l’émotion me saisit. Il s’agit simplement d’apporter dans ce monde rock’n’roll toute la puissance de la musique classique», a commenté Yvan Cassar.

S’il n’est pas possible pour les fans de se rendre aux concerts, ils pourront découvrir les arrangements grâce aux albums «Johnny I» et «Johnny II». En effet, après le succès du premier opus, l’histoire continue avec l’acte II et la voix de Johnny sur les arrangements d’Yvan Cassar.

Avec la puissance d’un orchestre symphonique ou dans un écrin acoustique épuré, 12 nouvelles versions sont ainsi à découvrir. «Laura», «Le pénitencier» ou encore «Je te promets» se dévoilent comme jamais auparavant.

Johnny Symphonique Tour. Le 8 & 9 juin 2022 à Paris et en tournée dans toute la France, à Bruxelles et à Genève printemps 2023.