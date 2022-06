Scream 6 : Neve Campbell sera absente du casting en raison d’un désaccord

Présente depuis le lancement de la franchise «Scream», Neve Campbell, bien connue pour son rôle de Sidney Prescott, a annoncé ne pas participer au sixième volet de la saga, estimant que son travail n’était pas reconnu à sa juste valeur.

Un désaccord de fond. Dans un communiqué, l’actrice Neve Campbell a fait savoir que «Scream 6» se fera sans elle, a rapporté le magazine américain People. De tous les volets depuis 1996, elle considère que l’offre qui lui a été faite n’est pas à la hauteur de son investissement au fil des cinq longs métrages déjà sortis sur grand écran, et dont le sixième opus est annoncé pour le 31 mars 2023.

«Malheureusement, je ne ferai pas le prochain film Scream», a ainsi fait savoir l’actrice canadienne, avant d’expliquer les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision. «En tant que femme, j'ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout en ce qui concerne Scream», a précisé celle qui s’est fait connaître dans le rôle de Sidney Prescott. «J'ai senti que l'offre qui m'a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j'ai apportée à la franchise», a-t-elle poursuivi.

Une décision difficile

Alors que le début du tournage de Scream 6 est prévu pour ce mois-ci, l’actrice a toutefois confié que ce choix n’avait pas été simple. «Cela a été une décision très difficile de passer à autre chose», a souligné cette dernière, remerciant au passage ses fans.

«À tous mes fans de Scream, je vous aime. Vous m'avez toujours incroyablement soutenue. Je vous suis éternellement reconnaissante, ainsi qu'à ce que cette franchise m'a apporté par le passé. 25 ans», a conclu l'actrice de 48 ans, qui ne tournera donc pas aux côtés de Courteney Cox, qui a confirmé sa présence, mais aussi Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding, qui reprendront leur rôle dans ce sixième opus.

Une suite toujours réalisée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, et dont le scénario est à nouveau signé James Vanderbilt et Guy Busick. Il s’annonce d’ailleurs très «sanglant», selon les confessions faites par l'actrice Jenna Ortega à Variety.