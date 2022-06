«Jurassic World : le monde d'après» : voici ce que l’on a pensé du troisième volet du blockbuster

Le troisième volet du blockbuster «Jurassic World» débarque au cinéma ce mercredi 8 juin. Colin Trevorrow reprend la réalisation, et Chris Pratt et Bryce Dallas Howard renfilent leur costume d’Owen Grady et Claire Dearing, tout comme l’acteur Jeff Goldblum, qu'on retrouve dans le rôle d’Ian Malcolm.

Après le «Royaume déchu», voici le «Monde d’après». Quatre ans après la sortie du deuxième volet du blockbuster, «Jurassic World» arrive en salles dès ce mercredi 8 juin, avec un troisième opus intitulé «Jurassic World : le monde d’après». Cette fois, c’est le talentueux Colin Trevorrow qui revient à la réalisation après avoir participé uniquement à la production et à l’écriture du scénario de «Jurassic World : Fallen Kingdom» en 2018. Mais il n’est pas le seul à faire son grand retour.

Dans ce troisième volet, Jeff Goldblum reprend également du service avec le rôle d’Ian Malcolm aux côtés d'un duo inusable, Sam Neill (l'optimiste Alan Grant) et Laura Dern (Ellie Sattler, une archéologue qui a survécu à Jurassic Park). Les deux héros du film, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, récupèrent leurs rôles respectifs d’Owen Grady et de Claire Dearing.

À travers ce film, on découvre la «continuité» d’un projet scientifique «malsain». En effet, après avoir été acceptés par l’espèce humaine, les dinosaures font désormais des ravages écologiques et quittent leur île pour se propager aux quatre coins du monde, mettant en péril la possibilité de «coexister».

De leur côté, les scientifiques du laboratoire «Biosyn» décident d’aller plus loin dans leurs recherches et conçoivent une espèce de «sauterelles géantes». Mais ce projet tourne au drame quand ces créatures échappent à tout contrôle et détruisent les cultures agricoles, menaçant ainsi les ressources de l’Homme. L’archéologue Ellie Seattle décide alors de mener l’enquête avec Alan Grant.

Dans le même temps, le bébé de Blue, le vélociraptor de la saga devenu empathique avec les humains, est enlevé par des braconniers avant que Maisie, la fille d’Owen et Claire (Isabella Sermon) ne soit également kidnappée par la même bande puis emmenée dans les locaux du laboratoire. Une mission de sauvetage, qui réunit Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill autour de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, se constitue alors pour sauver les deux victimes enlevées ainsi que l’écosystème.

Pour cette mission, les protagonistes se rendent au siège «très sécurisé» du laboratoire Biosyn où ils affronteront, entre autres, des dinosaures enragés.

De l’aventure, du suspens, de la terreur…

Ce troisième volet, visiblement inspirant, offre une aventure extraordinaire remplie de suspens, de terreur et de retournements de situation. Le tout accompagné par les notes angoissantes de John Williams. Les amateurs d'effets spéciaux seront également servis, tant ils sont nombreux.

Le film se teinte également de féminisme à travers les personnages de Claire Dearing et d’Ellie Sattler, toujours prêtes à prendre les choses en main et imprimer une dynamique dans cette aventure.

Petit bémol toutefois, on semble un peu se perdre dans le décor dans la première moitié du film. En effet, l’histoire se déroule à travers le monde, entre des plans réalisés dans le massif montagneux de la Sierra Nevada, dans le désert du Texas ou encore à Malte, où l’on rencontre l’acteur français Omar Sy. Mais la rapidité de ces changements de décors pourrait vite perdre le spectateur qui ne serait pas suffisamment attentif.

Enfin, même si Bryce Dallas Howard est très intéressante dans le rôle de Claire Dearing, Chris Pratt, lui, semble un peu en retrait dans ce volet, alors même qu'il avait su, par sa présence et son humour, apporter au film.