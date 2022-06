Brad Pitt : découvrez la nouvelle bande-annonce du film «Bullet train»

Une nouvelle bande-annonce du film événement «Bullet Train», réalisé par David Leitch, a été dévoilée. Ce thriller d’action met en vedette l’acteur Brad Pitt, qui se glisse dans la peau d’un tueur, chargé d’une mission en apparence assez simple.

Après «Deadpool 2» et «Fast and Furious : Hobbs and Shaw», le réalisateur David Leitch signe «Bullet train». Porté par Brad Pitt, alias coccinelle, un assassin malchanceux, ce long-métrage déjanté sortira au cinéma le 3 août prochain. En attendant, Sony a partagé une nouvelle bande-annonce.

Dans «Bullter train», cinq tueurs à gage se retrouvent dans un train à grande vitesse en partance de Tokyo et à destination de Morioka (Japon). A bord, ils découvrent que leurs missions respectives sont en réalité liées entre elles.

Durant le trajet, Brad Pitt devra faire face à des adversaires redoutables, en sachant que le terminus n’est que le commencement. Adapté du roman japonais «Maria Beetle», de Kōtarō Isaka, paru en 2010, ce film promet une bonne dose d’humour et de scènes d'action.

Le casting est également composé de Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, ou encore de Sandra Bullock.