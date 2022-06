Parc des Princes : les 3 plus grands concerts de l'histoire du stade

Alors que l'on célèbre ce samedi 11 juin le retour des concerts dans l'enceinte sportive, de nombreux artistes et groupes ont foulé auparavant le sol du Parc des Princes. Retour sur trois soirées particulièrement exceptionnelles.

Michael Jackson – 1988

Impossible de ne pas citer Michael Jackson en évoquant le Parc des Princes. En 1987, l’artiste entame une première tournée mondiale en solo, intitulée «Bad World Tour». Il effectuera deux dates en France, au Parc des Princes, les 27 et 28 juin. 130.000 spectateurs étaient présents, sur ces deux dates.

Au total, le roi de la pop n’aura réalisé que trois grandes tournées : «Bad World Tour», «Dangerous World Tour» et «HIStory World Tour». Son dernier concert prévu à Paris, en en 2010, n’aura finalement pas lieu en raison de son décès quelques jours avant le début des lives.

Prince – 1990

Après trois tournées importantes en 1986, 87 et 88 en Europe, Prince avait fait une pause en 1989 pour se consacrer à l'écriture et la sortie de la BO du film «Batman». La tournée de l’été 1990 se situe donc à la suite de cet album, et quelques semaines tout juste avant la sortie de l'album suivant : «Graffiti Bridge».

Avec David Bowie, les Rolling Stones ou encore Madonna également en tournée, la concurrence était rude. Le show, non pas dédié à un nouvel album mais se dévoilant comme un «best-of», s’est principalement passé dans des salles de taille moyenne. La date de Paris est la plus importante en terme de spectateurs, avec 60.000 personnes au sein du lieu.

Johnny Hallyday – 1993

En 1993, les salles de concerts ne suffisent plus à contenir tous les fans de Johnny Hallyday. Il est alors décidé d’organiser trois concerts exceptionnels au Parc des Princes les 18, 19 et 20 juin.

L’artiste choisi de rentrer sur scène tel un boxeur, en fendant la foule. Un geste qui marquera les fans. Malgré la difficulté du parcours, il arrivera sur scènes et y interprétera 52 chansons.

Côté décor, le Golden Gate Bridge de San Francisco est reproduit. Motos et voitures le traverseront durant le show.