Île-de-France : 5 jardins de musées où aller flâner cet été

L’été est arrivé ! Au-delà des jardins publics, de nombreux musées révèlent des espaces verts où aller se cultiver, lire ou encore se reposer. Certains d'entres eux ont fait récemment peau neuve et méritent par ailleurs de les redécouvrir.

Les jardins de la fondation Albert- Kahn (Boulogne-Billancourt)

Après six ans de travaux, le musée départemental Albert-Kahn a rouvert ses portes au public le samedi 2 avril. Situé à Boulogne-Billancourt, il présente une collection permanente, des expositions temporaires… ainsi que de magnifiques jardins divisés en sept parties : le jardin à la française, le jardin anglais et son cottage pittoresque, le village japonais, le verger-roseraie, la forêt dorée qui borde la prairie, comme un jardin sauvage, la forêt bleue et la forêt vosgienne.

Vous pourrez découvrir les différents espaces à votre rythme, et vous perdre dans les dédales de ce splendide jardin patrimonial à scènes paysagères. Un incontournable.



Musée départemental Albert-Kahn, 2, rue du Port, Boulogne-Billancourt (92).

Les jardins du Trianon (Versailles)

Direction le château de Versailles (78), où le public est invité à redécouvrir les jardins du Trianon cet été. Le Hameau de la Reine achève sa renaissance avec la restauration du boudoir de Marie-Antoinette, de la laiterie de propreté et du grand lac, comme le rapporte le site officiel.

Les passionnés de végétation pourront également découvrir les treize arbres «identifiés comme admirables par leur beauté, leur histoire ou encore leur rareté botanique». De plus, le Grand Trianon dévoile un jardin éphémère sur le thème des animaux, tandis que le Pavillon Frais, au détour du Petit Trianon, abritera le chef-d'œuvre retrouvé de L’Abondance.



Château de Versailles, accès par la Place d'Armes, Versailles (78).

le Musée Cognacq-Jay (Paris 3e)

Moins connu que ses pairs et niché au cœur du Marais, le jardin du musée Cognacq-Jay se révèle tel un véritable joyau. Ce jardin à la française, situé devant l’hôtel Donon, est accessible depuis la rue.

Il a récemment été baptisé en l’honneur du journaliste, industriel et résistant Lazare Rachline. Le lieu a été rénové par le créateur de mode Christian Lacroix.



Musée Cognacq-Jay. 9, rue Payenne, 75003 Paris.

Le musée Bourdelle et ses sculptures (paris 15e)

Si vous aimez la sculpture, vous êtes au bon endroit. Le musée-atelier, dédié à l'œuvre du célèbre sculpteur français, révèle également un jardin exceptionnel. Le lieu est chargé d’authenticité puisque c’est en 1885 qu’Antoine Bourdelle prend ses quartiers au 16 de l’impasse du Maine. Après une longue période de travaux, il ouvre à nouveau ses portes.

Conformément à sa volonté, on y retrouve ses collections à demeure, dans les ateliers où il a travaillé et vécu. Dans le jardin sur rue, les visiteurs pourront découvrir les quatre figures du Monument au général Alvéar (1913-1923) – La Liberté, La Force, La Victoire, L’Éloquence. Quant au jardin intérieur, il permet de déambuler au sein du dédale familier des ateliers.

Musée Bourdelle. 16/18, rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.

Le parc de la maison Caillebotte (Yerres)

Nichée à Yerres, à 35 minutes de Bercy, cette maison et son jardin furent la propriété de la famille Caillebotte. C'est là que le peintre Gustave Caillebotte y pratiqua son art et réalisa plus de 80 toiles. Les visiteurs pourront se balader dans la propriété, parsemée de fabriques d’ornementation.

Pour rappel, les «fabriques» ou «fabriques d’ornementation» sont les constructions de forme pittoresque, placées dans les scènes d’un jardin paysager. À partir du XIXe siècle, cette mode se développe en France et le moindre bâtiment d’usage agricole se verra alors «habillé» pour satisfaire à l’utilité autant qu’à la beauté. Vous pourrez découvrir ici la Volière, la ferme Ornée, le chalet Suisse, l’Embarcadère…

Maison Caillebotte, 8 rue de Concy, Yerres (91).