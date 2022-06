Cinéma : 4 films à voir en famille cet été

Le nouveau film d’animation Disney-Pixar «Buzz l’éclair», «Les minions 2 : Il était une fois Gru»…Voici 4 films à voir au cinéma pendant les vacances d’été, pour passer un bon moment en famille tout en étant au frais.

«Buzz l’éclair», de Angus MacLane

Près de trois décennies après la sortie du film «Toy Story», dans lequel Andy reçoit un jouet Buzz l’éclair, héros de son film préféré, les studios Disney-Pixar ont estimé qu’il était temps de raconter la véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace. Le nouveau film d’animation «Buzz l’éclair» embarque les spectateurs sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, où Buzz, sa supérieure Alisha, et son équipage se sont échoués. Leur mission ? Ramener tout le monde sain et sauf à la maison. En sachant que chaque fois que Buzz (doublé par François Civil) entreprend un vol d’essai, il subit une dilatation du temps. «Plus je vole vite, plus je vais loin dans le futur. J'ai compris», lance le héros, sérieux, ambitieux, et vulnérable.

Puis l’impitoyable Zurg, ennemi de Buzz l'éclair et de l'Alliance Intergalactique dans «Toy Story 2», et son armée de robots ne va pas leur faciliter la tâche. Visuellement abouti, ce film de science-fiction offre de l’action, du suspens, et une bonne dose d’humour. Sox, l’adorable chat-robot de compagnie de Buzz est hilarant, tout comme le personnage de Darby, une mamie bourrue en liberté conditionnelle, doublée par Chantal Ladsou. Ce film envoie également un joli message sur le travail d’équipe et le rôle important des amis. Même si la première partie est un peu moins captivante que la deuxième, où les scènes se suivent et se ressemblent, ce film divertissant remplit sa mission principale : séduire le jeune public.

«Buzz l’éclair», Angus MacLane, actuellement au cinéma (1h45).

«Les Minions 2», de Kyle Balda

Kevin, Stuart et Bob sont de retour sept ans après la sortie du premier opus. Dans «Les Minions 2 : il était une fois Gru», réalisé par Kyle Balda, l’intrigue se situe dans les années 1970, période du Flower Power durant laquelle le jeune Gru, qui passe ses journées dans sa cave entouré de ses petite créatures jaunes aux grands yeux attendrissants, va essayer d’intégrer une célèbre bande de hors-la-loi dont il est fan. Une place s’est libérée dans le groupe et Gru, alias mini-boss, doit passer une audition au siège des Vicious 6, désormais dirigé par la charismatique Belle, mais il est recalé. Toutefois, il n’a pas dit son dernier mot. Pour leur prouver qu’il est à la hauteur, il décide de dérober leur bien le plus précieux, la puissante pierre du Zodiaque, et devient malgré lui leur ennemi.

Heureusement, l’adolescent, doublé en VF par Gad Elmaleh, pourra compter sur ses fidèles minions, devenus experts en kung-fu. Ce deuxième volet délirant propose de nombreuses scènes d’action jalonnées de gags, certains plus drôles et réussis que d’autres, et donne l’occasion de savoir comment et grâce à qui Gru, élevé seule par une mère célibataire, est devenu le super-méchant au cœur tendre que nous connaissons. Pour le plus grand bonheur des fans de la franchise, il met également à l’honneur Otto, un nouveau serviteur jaune-banane arborant un appareil dentaire, très bavard, et qui peine à s’intégrer. Côté doublage, les voix françaises de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo ou encore Gérard Dramon, sont parfaitement adaptées à chacun des personnages.

«Les Minions 2», Kyle Balda, au cinéma le 6 juillet (1h28).

«Mia et moi», de Adam Gunn

Cet été, le public pourra également découvrir pour la première fois sur grand écran «Mia et moi», de Adam Gunn. Adapté de la série télévisée à succès, ce film mêlant animation et séquences en prise de vue réelle suit Mia, une jeune fille déterminée, dynamique et altruiste, dotée de pouvoirs magiques. Grâce à un bracelet lié à une ancienne prophétie et offert par ses défunts parents, elle peut se transformer en elfe et se téléporter à Centopia, un monde enchanté où vivent paisiblement des dragons, les elfes Yuko et Prince Mo, ou encore les licornes Onchao et Kyara.

Jusqu’au jour où le terrible Toxor décide de transformer les habitants en esclaves sans âme et sans ailes. En sachant que ce personnage est finalement plus drôle que méchant. Grâce à ces aventures et défis fantastiques, l’héroïne (Margot Nuccetelli) parviendra enfin à trouver sa place dans la vie «normale». Ce long-métrage à l’esthétique organique qui n’est pas sans rappeler les œuvres du peintre Gustav Klimt, met en scène une belle amitié fille-garçon et l’importance de l’entraide. Les enfants prendront part à un voyage palpitant et féérique.

«Mia et moi», Adam Gunn, au cinéma le 20 juillet (1h22).

«Krypto et les super animaux», de Jared Stern

Le mois de juillet sera également marqué par l’arrivée dans les salles obscures de Krypto, le super chien de superman. Dans «Kypto et les supers-animaux», signé Jared Stern, ce courageux compagnon à quatre pattes, doublé en version originale par Dwayne Johnson, alias The Rock, va devoir se surpasser. Krypto et son aboiement glacial tentera de sauver son maître et ami superman, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour libérer le super-héros, ainsi que le reste de la Justice League, il va s’entourer d’une bande d’animaux attachants et solidaires, mais maladroits, dont Ace le Bat-chien, fidèle compagnon de Batman (le justicier de Gotham est d’ailleurs doublé en VO par Keanu Reeves), Merton la tortue et Chip l’écureuil.

«Krypto et les super animaux», Jared Stern, au cinéma le 27 juillet (1h40).