Cardi B. est de retour avec «Hot Shit», son nouveau single

La rappeuse Cardi B est de retour avec le titre «Hot Shit», en featuring avec Ye West et Lil Durk.

La superstar Cardi B, nommée neuf fois aux Grammy Awards, est de retour avec son premier single de 2022 : «Hot Shit». Un titre qui, pour certains, pourrait bien être la chanson de l'été. Le single avait d’ores et déjà été annoncé avec un teaser épique lors de la cérémonie des BET Awards 2022 le week-end dernier, comme le rapporte le communiqué officiel.

Produit par Tay Keith (Drake, Travis Scott, Lil Nas X), «Hot Shit» est le premier single solo de Cardi B depuis plus d'un an, comme le rappelle le communiqué. Le dernier en date était «Up», et avait été certifié double disque de platine, culminant en première place du «Hot 100» de Billboard lors de sa sortie en février 2021. La rappeuse est d’ailleurs la première artiste féminine à placer deux singles n°1 sans être accompagnée par aucun autre artiste.

Ce n’est pas la première collaboration pour l’artiste, puisque Cardi B a d’ores et déjà fait équipe avec Summer Walker et SZA pour son single «No Love (Extended Version)», marquant sa deuxième collaboration avec Walker après une apparition sur l’album «Still Over It».

Enfin, plus récemment, l’artiste s’est associée à Kay Flock pour son titre «Shake It».