Les Minions 2 : qui est Otto, le nouveau minion irrésistible de la saga ?

Au cinéma ce mercredi 6 juillet, «Les Minions 2 : il était une fois Gru» met à l’honneur un nouveau serviteur jaune-banane.

Un petit nouveau. Près de sept ans après la sortie du premier opus, Kevin, Stuart et Bob seront de retour dans les salles obscures ce 6 juillet. Et pour le plus grand bonheur des fans, la famille s’agrandit.

Réalisé par Kyle Balda, «Les Minions 2 : il était une fois Gru» met en effet à l’honneur un nouveau minion prénommé Otto. Et une chose est sûre, il va faire craquer les petits et grands. Dotée d’un appareil dentaire, cette petite créature aux grands yeux attendrissants fait tout autant de bêtises que ses semblables. Sauf que les siennes sont XXL. L’intrigue de ce nouvel opus, qui se situe dans les années 1970, est d’ailleurs liée en partie à l’une de ses grosses gaffes.

©DR

Otto est également très bavard, ce qui a tendance à agacer fortement son «mini-boss» Gru, mais aussi Kevin, Stuart et Bob, qui ne l’intègrent pas immédiatement à leur clan. Outre le fait qu’il parle à tort et à travers, les petits serviteurs le trouvent trop différent. Mais le trio va finir par comprendre que ses différences sont précisément ce qui fait de lui un être spécial. «Il représente tous ceux d’entre nous qui n’entraient pas dans le cercle très fermé des enfants cools de la cour de récréation», a expliqué le réalisateur.

©DR

Dans ce nouvel opus, le jeune Gru, qui passe ses journées dans sa cave entouré de ses minions, va essayer d’intégrer une célèbre bande de hors-la-loi dont il est fan. Une place s’est libérée dans le groupe et Gru doit passer une audition au siège des Vicious 6, désormais dirigé par la charismatique Belle, mais il est recalé. Toutefois, il n’a pas dit son dernier mot. Pour leur prouver qu’il est à la hauteur, il décide de dérober leur bien le plus précieux, la puissante pierre du Zodiaque, et devient malgré lui leur ennemi.

Heureusement, l’adolescent, doublé en VF par Gad Elmaleh, pourra compter sur ses fidèles compagnons, devenus experts en kung-fu. Ce deuxième volet délirant propose de nombreuses scènes d’action jalonnées de gags, certains plus drôles et réussis que d’autres, et donne l’occasion de savoir comment et grâce à qui Gru, élevé seule par une mère célibataire, est devenu le super-méchant au cœur tendre que nous connaissons.