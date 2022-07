Johnny Depp écrit une chanson sur le procès en diffamation contre Amber Heard

Après avoir gagné son procès face à Amber Heard, l’acteur Johnny Depp a décidé de résumer le déroulé de celui-ci dans un tube, dans le cadre de son album en collaboration avec le guitariste britannique Jeff Beck. Si le nom de cette chanson n’a pas été officiellement dévoilé, son album, lui, sera intitulé «18».

Johnny Depp veut désormais s’adresser à sa communauté via la musique. Après un long passage au cinéma et à la télé, l’acteur américain a décidé de raconter son expérience lors du très médiatisé procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard dans une chanson. Celle-ci fera partie de son album intitulé «18», dont la sortie est prévue vendredi 15 juillet, en collaboration avec le guitariste britannique Jeff Beck.

«Lorsque Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et notre créativité. Nous plaisantions sur le fait que nous avions l'impression d'avoir 18 ans à nouveau, et c'est donc devenu le titre de l'album», a déclaré Jeff Beck à propos de l’intitulé de cet album collaboratif.

Jusqu’à présent, ni le nom, ni les paroles de cette chanson n’ont été dévoilés.

Par ailleurs, d’après le Sunday Times, dans un deuxième tube intitulé «Sad Motherf---ing Parade», Johnny Depp aurait également adressé un petit message à son ex-femme dont les paroles seraient : «Je pense que tu en as dit assez pour une nuit d’enfer (…) Tu es assise comme une chienne avec un regret de sept ans … Si j’avais un centime, il n’atteindrait pas ta main», a dévoilé le média britannique ce dimanche 10 juillet.

Johnny Depp a gagné le procès très médiatisé qui l'opposait à Amber Heard, le jury ayant estimé que l’actrice avait diffamé l'acteur de Pirates des Caraïbes sur les trois chefs d'accusation. Elle avait été condamnée, le 1er juin, à verser 15 millions de dollars à son ex-époux (un montant qui a ensuite été revu pour s’élever à 10,35 millions de dollars, la loi de l'État de Virginie plafonnant les dommages-intérêts punitifs à 350 000 dollars). Le jury avait par ailleurs accordé à Amber Heard 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.