Théâtre : les 5 pièces à voir cet été à Paris

Pour s’offrir une bouffée de culture et de rire cet été, voici cinq pièces dans des registres variés à voir cet été à Paris.

«L’Embarras du choix» : le public aux manettes

Nommée aux Molières cette année dans la catégorie meilleure comédie, la dernière pièce à concept de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino «L’Embarras du choix», est à l’affiche tout l’été à la Gaîté Montparnasse. Avec à la clef : une comédie drolatique dans laquelle ils proposent au public d’écrire la suite de l’histoire. Et pour cause, Max, 35 ans dont la vie se résume à une succession de mauvaises décisions, a besoin d’eux pour faire des choix. Et il compte bien les solliciter dans tous les domaines, de l'amour au travail en passant par l'amitié et la famille.

«L’Embarras du choix», jusqu’en décembre, Gaîté Montparnasse, Paris.

«Titanic» : la traversée revisitée avec humour

Alors que l’année 2022 marque les 110 ans du naufrage du Titanic et les 25 ans du mémorable film de James Cameron, la compagnie des Moutons noirs revisite sur scène l’histoire de ce célèbre paquebot. Avec humour, en musique et en chansons, neuf comédiens et trois musiciens livrent une version décalée et «plus ou moins vraie» de l’unique voyage du Titanic. Un drame que la troupe a métamorphosé en comédie burlesque et décalée. Il fallait oser.

«Titanic : la folle traversée», jusqu’au 3 septembre, Théâtre de la Renaissance, Paris.

«La ligne rose» : une histoire originale

Le théâtre Lepic reprend de son côté «La ligne rose», ou l’étonnante entreprise dans le Paris des années folles de trois opératrices de téléphone, qui vont lancer le téléphone rose par un singulier concours de circonstances. Encore devront-elles surmonter quelques obstacles. Une histoire au sujet sortant de l’ordinaire campée par trois comédiennes, qui a connu un joli succès critique. A noter également, le théâtre reprend à partir du 18 août l’adaptation scénique du best-seller de Valérie Perrin «Changer l’eau des fleurs».

«La ligne rose», jusqu'au 30 octobre, Théâtre Lepic, Paris.

«Les crapauds fous» : séance de rattrapage

Le Splendid programme tout l’été «Les crapauds fous», de Mélody Mourey. Une comédie d’aventure inspirée d’une histoire vraie digne d'un scénario de film, quand en 1940 deux médecins ont échafaudé un subterfuge inimaginable pour protéger un village de l’invasion nazi. Une pépite nommée trois fois aux Molières en 2019 et et menée à 200 à l’heure par neuf comédiens jouant vingt personnages, à voir absolument si ce n’est pas déjà fait. A noter : la nouvelle pièce de son auteure Mélody Mourey intitulée «La course des géants» a, elle aussi, été nommée cette année aux Molières avec à la clef un Molière du meilleur second rôle pour Nicolas Lumbreras.

Eté joyeux avec Le cercle des illusionnistes et Les crapauds fous, avant la grande enquête de la rentrée par Les voyageurs du crime pic.twitter.com/Gxcyh1JhoE — Théâtre du Splendid (@TheatreSplendid) June 11, 2022

«Les crapauds fous», jusqu'au 4 septembre, Le Splendid, Paris.

«Adieu Monsieur Haffmann» : une dernière chance de voir la pièce

Le théâtre Rive Gauche donne jusqu'au 24 juillet les dernières représentations d'«Adieu Monsieur Haffmann», pièce aux quatre Molières de Jean-Philippe Daguerre portée à l'écran par Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sarah Giraudeau. L'histoire d'un pacte incroyable entre un bijoutier juif et son employé durant la Seconde Guerre mondiale, à voir au théâtre avant qu'il ne soit trop tard.

«Adieu Monsieur Haffmann», jusqu'au 24 juillet, Théâtre Rive Gauche, Paris.