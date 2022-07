Jang Seong-Rak : le dessinateur du très populaire webtoon «Solo Leveling» est décédé

Jang Seong-Rak, alias Dubu, auteur de l'adaptation en webtoon du roman de Chugong «Solo Leveling», n’est plus. Le dessinateur est décédé à seulement 37 ans.

Le monde des mangas est de nouveau en deuil. Après le décès soudain au début du mois de juillet de Kazuki Takahashi, père de «Yu-Gi-Oh !», on apprend ce lundi 25 juillet la disparition de Jang Seong-Rak, alias Dubu à l’âge de 37 ans.

C’est le studio sud-coréen Redice qui a annoncé la triste nouvelle. Jang Seong-Rak souffrait d'une maladie chronique, sa santé aurait récemment décliné soudainement et il aurait succombé à une hémorragie cérébrale ce 23 juillet.

Dubu avait commencé sa carrière dans le manwha et le manga en 2005 après avoir effectué son service militaire. Il avait en effet commencé son travail sur «Solo Leveling» en 2018 après avoir notamment travaillé sur «Beautiful Legend» et «Space Dandy», co-écrit par Park Seong-woo.

Ecrite initalement sous forme de roman par Chugong et adaptée par Dubu, l'histoire de «Solo Leveling» est publiée en France en version papier par KBooks et en ligne via la plate-forme Verytoon.

C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Jang Seong-Rak (alias Dubu), dessinateur de Solo Leveling.



L’équipe Kbooks partage le chagrin de ses innombrables lecteurs à travers le monde.



Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/LGY8pDtOFD — Kbooks (@kbooks_fr) July 25, 2022

Concentré d’action au style graphique époustouflant et où les combats en appellent à la force mais aussi à la magie et à la stratégie, cette série de dark fantasy phare du webtoon coréen (BD verticale adaptée aux écrans des smartphones) devenue un phénomène viral, et particulièrement appréciée des adolescents, suit les aventures de Jinwoo, un chasseur intrépide qui doit combattre des créatures sorties d’étranges portails apparus aux quatre coins du monde.

Dubu s’est éteint alors que «Solo Leveling» avait dévoilé son 178e et dernier épisode, mais tragiquement ne sera plus de ce monde quand l’adaptation en anime produite par A-1 Pictures sera diffusée sur Crunchyroll en 2023.