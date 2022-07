Brad Pitt se définit avec humour comme «un acteur paresseux»

A l’affiche de «Bullet train», de David Leitch, en salles mercredi prochain, Brad Pitt a fait quelques confidences hier soir à l’occasion d’une interview accordée à France 2. Avec humour, la star de 58 ans s’est lui-même défini comme «un acteur paresseux», comparé à son ami Tom Cruise, toujours prompt à multiplier les cascades.

Point trop n’en faut. En promotion à l’occasion de la sortie de «Bullet train», film de David Leitch qui réunit cinq tueurs à gage dans un train entre Tokyo et Morioka au Japon pour un voyage semé d’embûches, de bagarres et d’humour durant lequel ils vont s’affronter les uns les autres, Brad Pitt s’est prêté au jeu des confidences hier sur France 2. Interrogé par Jean-Baptiste Marteau, l’acteur a notamment confié ne pas se sentir l’âme d’un cascadeur, et ce bien qu’il ait effectué lui-même les cascades de cette nouvelle comédie d’action, d’ailleurs réalisée par l’ancienne doublure de Brad Pitt sur le tournage de «Fight Club», à la fin des années 1990.

Brad Pitt se voit comme l'opposé de Tom Cruise

Si depuis, David Leitch est passé derrière la caméra, Brad Pitt réalise lui ses cascades. Pourtant à la question : «Ça y est, vous êtes un cascadeur ?», l’artiste et producteur a répondu avec humour. «Pas vraiment… Non, je suis un acteur plus paresseux !» avant de se comparer à son ami Tom Cruise. «Vous voyez, il y a Tom Cruise : lui, il fait tout, du genre à s'accrocher à la carlingue d'un avion… Eh bien moi, je suis l'autre gars ! Je dis plutôt : "Non, écoute, vas-y, moi, je vais aller me prendre un café, je vais regarder et ensuite dire "merci beaucoup".»

Il a d'ailleurs évoqué les scènes d'action qu'il a tourné pour les besoins du film. «On rentre toujours chez soi avec des bleus, parfois un peu de sang !». Faisant référence à son partenaire à l'écran, l'acteur Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt a poursuivi : «C'est très clairement arrivé à Aaron. Mais on a fait ça avec beaucoup de prudence, tout était sécurisé». Comme quoi, réaliser ses propres cascades n'est pas toujours sans danger, ce qui n'empêche pas l'acteur oscarisé en 2020 pour «Once upon a time... in Hollywood», de Quentin Tarantino, de donner quand même de sa personne.