Pinocchio : le film d'animation de Guillermo del Toro dévoile sa première bande-annonce

Attendue pour la fin d’année sur Netflix, l’adaptation cinématographique de «Pinocchio» signée Guillermo del Torro se dévoile dans une première bande-annonce.

Pinocchio vu par Guillermo del Toro. Alors que le réalisateur multi-récompensé signe pour Netflix une adaptation du célèbre conte, la plate-forme a dévoilé une première bande-annonce. «L’histoire de Pinocchio. A travers les yeux de Guillermo del Toro», a ainsi tweeté la plate-forme hier, partageant de nouvelles images du premier film d’animation du réalisateur de «La forme de l’eau», Oscar du meilleur film en 2018, qui a également valu à Guillermo del Toro l’Oscar du meilleur réalisateur.

Des images qui s’ouvrent sur Jiminy Cricket, et dévoilent un univers plein de poésie intégralement tourné en «stop motion», précise la plate-forme. A l’écran, selon ce procédé qui permet à des objets habituellement conçus à partir de pâte à modeler de s’animer, les personnages se mettent en mouvement et invitent à redécouvrir «l’histoire du garçon de bois» de façon inédite.

L'histoire de Pinocchio.



À travers les yeux de Guillermo del Toro.



En stop-motion.





Pinocchio de Guillermo del Toro, en décembre. pic.twitter.com/7DzknhOafC — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2022

Une relecture du conte

«J’ai appris qu’il existe des esprits ancestraux et s’ils ne se mêlent que rarement des affaires des hommes, parfois ils interviennent», lance ainsi à l’image Jiminy Cricket, qui troque son costume trois pièces et son haut de forme pour un sac à dos de baroudeur, avant de poursuivre : «Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non».

Amour, deuil, magie, espièglerie, mais aussi des décors bien connus, à l’instar de l’île aux plaisirs, traverseront cette adaptation dont l’ambition est d’offrir une relecture du conte de Carlo Collodi, écrit en 1881, comme l’expliquait en juin dernier le réalisateur à Vanity Fair.

«C'est un livre plein de grandes inventions, mais c'est aussi un livre qui prône l’obéissance à ses parents, être "un bon garçon" et tout ça. Ce [film] consiste à se retrouver et à trouver son chemin dans le monde, pas seulement à obéir aux commandements qui vous sont donnés, mais à déterminer quand ils sont bien ou non», racontait-il donnant sa perception de l'obéissance. «L'obéissance aveugle n'est pas une vertu. La vertu de Pinocchio est de désobéir. À une époque où tout le monde se comporte comme une marionnette, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses intéressantes, pour moi. Je ne veux pas raconter la même histoire. Je veux le dire à ma façon et dans ma façon de comprendre le monde», poursuivait Guillermo del Toro. Une nouvelle approche que les spectateurs français pourront découvrir uniquement sur Netflix à partir de décembre prochain.

Guillermo del Toro ne sera d’ailleurs pas le seul a donner sa version de Pinocchio cette année. Un autre réalisateur multi-primé, Robert Zemeckis («Retour vers le futur», «Qui veut la peau de Rober Rabbit? », «Forest Gump», «Seul au monde»), s’est lui aussi emparé de l’histoire du pantin de bois dont le nez s’allonge dès qu’il ment. Son adaptation sortira de son côté, le 8 septembre prochain sur Disney +, avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto.