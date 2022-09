Art : des objets cachés trouvés dans le tableau «La Laitière» de Johannes Vermeer

Des objets cachés ont été trouvés dans le célèbre tableau «La Laitière», du maître néerlandais du XVIIe siècle Johannes Vermeer.

Des experts ont découvert un porte-pichet et un panier cachés dans le tableau «La Laitière», de Johannes Vermeer (1632-1675), maître du Siècle d'Or néerlandais, par-dessus lesquels il a ensuite peint, a annoncé le musée Rijksmuseum d'Amsterdam.

New major discoveries on The Milkmaid! Advanced research technologies have brought to light a jug holder and a fire basket. Vermeer himself later painted over the objects. The most recent scans also uncovered what is clearly an underpainting. https://t.co/jEsKR25XKP pic.twitter.com/sGbJkIUdaI

— Rijksmuseum (@rijksmuseum) September 8, 2022