Steven Spielberg : la bande-annonce de The Fabelmans dévoilée

La bande-annonce du nouveau long-métrage de Steven Spielberg, «The Fabelmans» a été dévoilée. Inspiré de son enfance, le film sortira fin janvier 2023 en France.

Une déclaration d'amour au cinéma. Alors que le nouveau long métrage de Steven Spielberg a été présenté en avant-première mondiale au festival de Toronto ce week-end, une première bande-annonce de ce film a été dévoilée dans la foulée. Dans ces premières images pleines d'émotion, le réalisateur met en scène un jeune garçon, Sammy Fabelman, passionné de cinéma dès son plus jeune âge, qu’il suit dans sa construction personnelle, entre querelle familiale, antisémitisme et découverte du 7e art. Un récit basé sur sa propre enfance en Arizona.

Un film précipité par la crise sanitaire

Si Steven Spielberg souhaitait depuis longtemps signer un film personnel, le réalisateur a expliqué, à l’issue de la projection à Toronto, que ce dernier s’était imposé durant la crise sanitaire. «J'ai juste ressenti que si je devais laisser quelque chose derrière moi, qu'avais-je vraiment besoin d'éclaircir et de déballer à propos de ma maman et mon papa et mes soeurs? Ce n'était pas maintenant ou jamais, mais presque», a ainsi expliqué le cinéaste de 75 ans à l’AFP.

Le film notamment porté par Michelle Williams, Paul Dano et Seth Rogen sortira en France le 25 janvier prochain. Et contrairement aux rumeurs, ce ne sera pas son dernier, comme l'a précisé le réalisateur. «Ce n'est pas parce que j'ai décidé de prendre ma retraite que ceci serait mon chant du cygne», a affirmé le réalisateur d’«E.T.», «La liste de Schneidler», «Il faut sauver le soldat Ryan» ou encore «Les dents de la mer», avant de poursuivre «Ne croyez rien de tout cela!».