«Black Panther 2» : pourra-t-on voir le film au cinéma ?

Très attendu par les fans français, «Black Panther : Wakanda Forever» devrait être dévoilé le 9 novembre prochain au cinéma. Mais le film de Ryan Coogler pourrait voir sa sortie française en salle compromise.

Nul doute que cette suite de «Black Panther» aura une saveur particulière après la mort tragique de son héros, l’acteur Chadwick Boseman décédé en août 2020, à seulement 43 ans, des suites d’un cancer. D’après la bande-annonce présentée en juillet dernier, qui rend hommage à la star disparue sur une reprise du tube «No woman no cry» de Bob Marley, ce deuxième opus suivra les aventures du royaume de Wakanda qui pleure son chef, et devra lutter contre ses ennemis grâce aux pouvoirs des femmes.

Reste une ombre au tableau. «Black Panther : Wakanda Forever», annoncé le 9 novembre prochain au cinéma, pourrait ne jamais sortir sur grand écran à cause de la chronologie des médias mise en place en France. Une information révélée par Le Film Français. «La rumeur de la suppression de la sortie en salle en France de «Black Panther : Wakanda Forever», distribué par The Walt Disney Company France, couvait depuis quelque temps déjà au sein de la filière jusqu’à être évoquée - en présence de représentants de la FNCF et du CNC - lors (…) d’une assemblée générale qui se tenait le vendredi 9 septembre à Paris», écrivent-ils.

Disney+ France, qui a répondu que cette chronologie les contraignait à «évaluer (leurs) sorties en salle film par film», pourrait diffuser le long-métrage directement sur Disney+. Mais rien n’a encore été acté. Rappelons que le premier volet «Black Panther», sorti il y a quatre ans, a attiré plus de 3,7 millions de spectateurs.