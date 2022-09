Musique : les Smashing Pumpkins reviennent avec «Beguiled», leur nouveau titre

Deux ans après «Cyr», les Smashing Pumpkins signent leur grand retour et dévoilent ce mardi leur nouveau morceau, «Beguiled». Un titre qui sonne comme un avant-goût de leur album «Atum : A Rock Opera In Three Acts», qui sortira prochainement.

Le groupe de rock originaire de Chicago fait de nouveau résonner ses guitares pour le plus grand plaisir de ses fans qui peuvent écouter depuis ce mardi la chanson inédite : «Beguiled».

Cette chanson fera partie intégrante du 12e et nouvel album des Smashing Pumpkins, «Atum : A Rock Opera In Three Acts», qui sera dévoilé en trois temps avec pour chaque volet, onze titres à découvrir. Le premier sera disponible le 15 novembre prochain, le deuxième le 31 janvier 2023, et le troisième le 21 avril 2023. Un coffret vinyle sera également mis en vente avec dix morceaux inédits.

Cet opus est conçu comme une trilogie avec leurs précédents disques «Mellon Collie And The Infinite Sadness» (1995) et «Machina/The Machines of God» (2000), selon le chanteur Billy Corgan.

Alors qu’il se lancera dans une grande tournée nord-américaine dès le 2 octobre avec en invité Jane's Addiction, et qu'il devrait se produire notamment à Paris l'an prochain, le groupe a par ailleurs décidé de présenter une nouvelle composition au cours des trente-trois prochaines semaines via une série podcast, «Thirty-Three with William Patrick Corgan». Les premiers épisodes sont en ligne sur smashingpumpkins.com.