«Black Panther 2» : le long-métrage va durer près de 3h

Attendu en salles le 9 novembre prochain, «Black Panther : Wakanda Forever» s’inscrit parmi les films les plus longs de l’univers Marvel. D’une durée de 2h41, il se hisse même sur la deuxième marche du podium.

Une belle performance. Après avoir découvert la première bande-annonce du film en juillet dernier, vue plus de 170 millions de fois en 24h, on connaît désormais sa durée.

Selon une information de The Hollywood Reporter, confirmée par Disney, «Black Panther : Wakanda Forever» durera exactement 2 heures et 41 minutes, ce qui fait de la suite des aventures du royaume de Wakanda, sans son roi T’Challa, campé à l’origine par l’acteur Chadwick Boseman, décédé d’un cancer en 2020, le deuxième film le plus long de la galaxie Marvel. Il arrive ainsi derrière «The Avengers : Endgame» et ses 3 heures et 2 minutes.

Toujours réalisé par Ryan Coogler, ce second volet réunira à nouveau à l’écran Lupita Nyong'o dans le rôle Nakia, compagne du roi défunt, mais aussi Letitia Wright et Angela Bassett dans le costume de Shuri et Ramonda, ainsi que Danai Gurira, guerrière Okoye.

une sortie au cinéma menacée ?

Reste en revanche à savoir si le film sera bien dévoilé en salles en France, en novembre comme prévu. Sa sortie pourrait être compromise selon des informations révélées par le Film Français, mi-septembre.

En cause, la loi française sur la chronologie des médias, qui impose un certain délai entre la diffusion au cinéma et sur les plates-formes et qui pourrait conduire à une distribution du film directement sur Disney +. Aucune décision n’a toutefois été annoncée par Disney France, et la sortie de Black Panther 2 est, pour l'instant, toujours attendue le 9 novembre dans l'Hexagone.