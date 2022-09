Bruce Willis : grâce au deepfake, l’acteur pourrait ne jamais quitter définitivement les écrans

Contraint il y a quelques mois de prendre sa retraite loin des projecteurs pour raisons de santé, Bruce Willis pourrait néanmoins apparaître de nouveau à l’écran. L’acteur aurait accepté qu'un double digital de lui-même, créé grâce à la technologie du deepfake, apparaisse dans de futurs projets au cinéma ou à la télévision.

Dérangeant ou réjouissant, il pourrait avoir une «carrière» éternelle. Le Telegraph rapporte que Bruce Willis aurait signé un contrat avec Deepcake - société spécialisée dans la création de deepfakes - afin que son image puisse être utilisée dans des films, des séries, ou d'autres spots publicitaires.

C’est d’ailleurs cette société qui avait donné naissance à son jumeau numérique - son visage et ses mimiques avaient été greffées numériquement sur le corps d’un homme-tronc - pour une publicité pour une marque de téléphonie diffusée en 2021 en Russie.

Quelques temps seulement avant de mettre fin à sa carrière en mars dernier - l'acteur américain souffre d'aphasie, une maladie qui affecte gravement ses capacités cognitives - Bruce Willis avait lui-même justifié sa participation au spot en vantant les mérites de Deepcake : «J'aime la précision avec laquelle mon personnage a été recréé. C'est un petit film dans le genre de mes comédies d'action habituelles. Pour moi, cela représente une belle opportunité de revenir dans le temps. Avec l'avancée des nouvelles technologies, même en étant sur un autre continent, je pouvais communiquer avec eux, travailler et participer à la fabrication de ce film. C'est une expérience nouvelle très intéressante, et je remercie toute l'équipe.»

A Hollywood, ces nouvelles technologies numériques qui permettent de «ressusciter» ou de rajeunir des personnalités, sont de plus en plus régulièrement utilisées. En témoigne les apparences de Carrie Fisher dans Rogue One et Mark Hamill dans Mandalorian. Néanmoins pour ces derniers cette utilisation était autorisée pour un usage précis et temporaire, or ici la société Deepcake pourrait vendre à n’importe quel studio l’image de Bruce Willis souligne le Telegraph.

Récemment, même s’il ne s’agit que de la voix pour ce cas, l’acteur James Earl Jones, 91 ans, a lui aussi donné son feu vert afin que Disney et Lucasfilm continuent, sans lui, d’exploiter sa voix dans de nouvelles aventures de son personnage emblématique de Dark Vador. C’est donc désormais avec la voix qu’on lui a toujours connue, mais en réalité une voix synthétique créée grâce à une intelligence artificielle, que le personnage s’exprimera.

Impressionnantes techniquement, et intéressantes à exploiter pour les scénaristes et réalisateurs, à qui elles ouvrent des possibilités à l'infini, il reste à savoir si ces présences entièrement simulées par des algorithmes - dont on peut évidemment en premier lieu questionner les dangers et l'éthique - ne seront pas trop malaisantes pour le public.