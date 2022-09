Florence Foresti est de retour sur scène en presque quinqua réjouissante

Florence Foresti est de retour sur scène avec « Boys Boys Boys ». Un nouveau one woman show, donné au théâtre Marigny jusqu’au 31 décembre, dans lequel elle partage ses amours, ses envies et ses contrariétés de presque quinquagénaire, sans tabou et avec mordant.

Un retour réussi. Quatre ans après «Epilogue», Florence Foresti reprend du service avec «Boys Boys Boys» et passe au crible sa vie de quasi quinqua. «Il y a des heures de vol, 48 balais », lance-t-elle sur scène avant de partager avec son public les aléas du quotidien de la quadra confirmée, célibataire en pleine vague de MeToo. Cet âge qui lui va si bien, Florence Foresti ne manque pas de l'égratigner avec autodérision et en fait un terreau fertile.

A propos de son affiche la mettant en scène nue, elle précise d’emblée avoir choisi de poser «allongée» pour une histoire de «gravité». Et d’ajouter «les vieilles savent», avant de dérouler ce qui fait tout le piment de la cinquantaine. Le célibat et la recherche d'un nouveau partenaire plus jeune évidemment, «je veux un bimbo» précise-t-elle; la concurrence des jolies trentenaires dynamiques bien dans leur corps, bien dans leur tête qui font des «talk et des workshops»; les difficultés de draguer après le mouvement MeToo, mais aussi les avantages de sortir avec une quinqua, «femme idéale» à bien des égards. Une vie bien remplie à laquelle s'ajoute évidemment le rôle de mère de famille d'une adolescente de 15 ans. Une espèce à part, que l'humoriste ne manque pas de passer au scalpel. Réjouissant.

L'égalité homme-femme en toile de fond

Autant de sujets que l'artiste sans tabou, parfois crue mais toujours drôle, ponctue de digressions et de sketchs bien sentis : la création du sexe féminin par un designer italien fantasque qu'elle campe à merveille, une géniale fable préhistorique sur la naissance de la domination masculine ou encore une analyse toute personnelle de l'évolution de l'Homme.

L'occasion pour Florence Foresti de donner sa vision du féminisme, des relations homme-femme et surtout «d’arrêter la guerre des sexes». «On sait qu'il y a un sexe faible et un sexe fort. Il n'y a pas plus fort que la femme», ironise-t-elle avant de jouer les juges de paix. Car au final, cette grande dame du rire réussit avec humour à mettre tout le monde d'accord et signe avec «Boys Boys Boys» une déclaration d'amour à la gente masculine tout en célébrant la femme.

«Boys Boys boys», jusqu'au 31 décembre, Théâtre Marigny, Paris. Puis en tournée en 2023.