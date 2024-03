Boys Boys Boys : inédit à la télévision, le dernier spectacle de Florence Foresti est à voir ce soir sur CANAL+ et disponible sur MyCanal

Florence Foresti est revenue en 2022 avec un bijou d'humour d'1h20 intitulé «Boys Boys Boys». Une captation de ce show désopilant réalisée en 2024 au Théâtre Marigny et inédite à la télévision, est à découvrir sur CANAL+ et sur MyCanal à partir de ce vendredi 29 mars.

Parler de sexualité de manière crue sans jamais être vulgaire, évoquer la complexité des rapports hommes-femmes à l’ère #MeToo, mais aussi les aléas de la cinquantaine et du célibat, ou encore la tyrannie des ados en enchaînant les vannes sans aucun temps mort, seule la reine incontestée et incontestable de l’humour made in France pouvait le faire avec une telle maestria...

« Je suis à poil, et n'y voyez pas de métaphore genre Foresti se met à nu… », lance Florence Foresti au début de son spectacle «Boys Boys Boys» concernant l'affiche de ce seul-en-scène qu'elle a lancé en 2022, se défendant ensuite avec malice d’avoir emprunté le titre au tube des années 1980 de Sabrina : «L’objectif, c’était de faire venir des hommes dans ma salle. […] Comme je ne peux pas aller sur les sites de rencontres, je rencontre sur site !»

Plein d'autodérision, le spectacle évoque en effet les inconvénients de la cinquantaine sur laquelle elle fait des constats désolants avec une drôlerie percutante. N’étant plus «un avion de chasse», l'humoriste se compare à un Canadair. «Ça fait du bruit, ça ne vole pas haut, mais tu es bien content quand tu le vois arriver».

Le temps qui passe cruellement, elle le ressent aussi douloureusement dans ses rapports complexes avec sa fille de 16 ans qui la «terrifie», raconte-t-elle.



Mais son show, dont CANAL+ et MyCanal propose dès ce 29 mars la diffusion inédite d’une captation réalisée cette année, est surtout une sorte de lettre d’amour qu'elle adresse aux «boys boys boys», ces hommes d’aujourd’hui qui savent, les pauvres, désormais très bien qu’ils ne servent à rien d’autre «qu’à déplacer des choses lourdes à la maison».

Si elle rêve de se prendre des mains aux fesses quand d'autres (légitimement, ndlr) s'en plaignent, qu'elle concède que sa méthode de séduction va à l’encontre des principes fondamentaux du (très important, ndlr) consentement - « je ressemble à ceux que je critiquais avant, je vais finir dans la peau d'un vieil homme blanc libidineux. J'ai découvert que j'étais une harceleuse, la menace et la surprise font partie de mes techniques de séduction», dit-elle - et qu’elle tacle une frange du féminisme en demandant à ce que les femmes ne soient plus vues que comme des êtres fragiles, Florence Foresti rappelle que dans les rapports hommes-femmes tout est question de pouvoir, donc d’argent et que ce n’est donc pas un hasard si les femmes sont aujourd’hui toujours moins bien payées que les hommes...

Remontant à la préhistoire, elle revient aux origines de la domination masculine avec l’invention de la religion, quand les hommes ont imaginé un grand bonhomme barbu invisible «type Demis Roussos» et confié à Jésus et «sa bande de followers Pierre, Paul, Jacques…» de répandre la légende qui allait leur permettre de laisser Brigitte dans la caverne à laver leurs slips pendant qu'ils allaient boire des coups. Dans une même folie hilarante, elle imagine la création de la vulve par un designer italien, amateur de volutes et de drapés…

Le seul-en-scène de Florence Foresti «Boys Boys Boys» est à ne pas manquer ce vendredi 29 mars à 21h sur CANAL+ et disponible sur MyCanal.