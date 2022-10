«Leurs voix pour l'espoir» : les stars réunies pour un concert dédié à Daniel Lévi le 17 octobre à l'Olympia

Dans le cadre de la 10e édition de «Leurs voix pour l’espoir» qui se tiendra le 17 octobre, dès 20h30, à l’Olympia, les stars se mobiliseront pour lutter contre le cancer du pancréas. Ce concert caritatif sera dédié à Daniel Lévi, mort le 6 août dernier, à l’âge de 60 ans.

Chanter pour la bonne cause, telle est la mission que se donnent encore cette année de nombreux artistes qui se réuniront sur la scène mythique de l’Olympia, à Paris, le 17 octobre prochain, à l’occasion du concert caritatif «Leurs voix pour l’espoir». Une 10e édition qui sera par ailleurs dédiée au chanteur Daniel Lévi, décédé le 6 août dernier, à 60 ans, des suites d’un cancer digestif.

Amir, Marc Lavoine, Natasha St-Pier, Claudio Capeo, Slimane, Julie Zenatti, Christophe Willem et bien d’autres ont accepté de reprendre leurs plus grands tubes en solo, en duo, en trio ou en collégiale, lors de ce grand rendez-vous initié par l’animatrice de Canal+, Laurie Cholewa, qui présente le magazine de cinéma «Tchi Tcha», le programme court «Off Tchi Tcha» sur C8, ainsi que l’émission «Clap» sur Europe 1.

La jeune femme et maman de deux enfants, qui dévoilera l’ouvrage «Les 100 films coups de cœur à avoir vus avant 10 ans» en novembre aux éditions Albin Michel, est très investie depuis des années dans la lutte contre le cancer du pancréas. Et pour cause, son père ayant été foudroyé par cette terrible maladie, à seulement 55 ans.

Pendant cette soirée qui se veut festive et pleine d'espoir, des médecins et des patients viendront apporter leurs témoignages et donner quelques chiffres concernant le cancer du pancréas, qui reste l’un des plus graves.

L'intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à la fondation A.R.CA.D (Aide et recherche en cancérologie digestive). Les billets peuvent être réservés sur le site de l’Olympia et dans les points de vente habituels.