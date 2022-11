Antonio Banderas aimerait voir Tom Holland lui succéder dans le rôle de Zorro

Après avoir campé par deux fois le célèbre justicier masqué au cinéma, Antonio Banderas a confié le nom de l’acteur qu’il aimerait voir dans le costume de Zorro.

Un coéquipier pour lui succéder. Qui pour prendre la suite d’Antonio Banderas dans le rôle de Zorro ? Interrogé par ComicBook à ce propos, la star espagnole s’est prêtée au jeu des projections et a glissé le nom de l’acteur qu’il verrait bien endosser la cape du justicier masqué qui signe son nom à la pointe de son épée.

Il s’agit de Tom Holland, avec qui il a récemment partagé l’affiche dans «Uncharted». Selon Antonio Banderas, l’acteur de 26 ans, nouveau visage de Spider Man depuis 2017, en aurait l’étoffe. «J'ai fait Uncharted avec lui, et il est tellement énergique et amusant, et il a aussi cette étincelle», a fait savoir Antonio Banderas, qui a campé le rôle par deux fois, en 1998 et en 2005.

Prêt à se joindre au projet

Ce serait même un projet qui pourrait intéresser Antonio Banderas, qui se verrait bien donner la réplique à Tom Holland. «S'ils m'appelaient pour faire Zorro, je ferais ce qu'Anthony Hopkins a fait dans le premier [pour] moi, [ce qui est] transmettre le flambeau à quelqu'un d'autre», a-t-il poursuivi. En 1998, Anthony Hopkins et Antonio partageaient l’affiche dans «Le masque de Zorro». L'appel est lancé.

En attendant, Antonio Banderas sera à nouveau la voix du Chat Potté dans le deuxième volet, attendu en salles le 7 décembre prochain. Il jouera également au côté d’Harrison Ford dans «Indiana Jones 5», prévu l'été prochain.