La chanteuse Pomme dévoile les photos de sa transformation physique pour son premier rôle au cinéma

A l'affiche du prochain film d'Héléna Klotz, la chanteuse Pomme s'est transformée pour les besoins du rôle, son premier au cinéma. Elle a partagé hier, les photos de son nouveau look.

Elle troque son carré pour une coupe vraiment courte. Pour sa première apparition au cinéma, Pomme ne fait pas les choses à moitié. Afin de se glisser dans la peau du rôle principale féminin de «La Vénus d’argent», l’auteur-compositrice et interprète n'a pas hésité à sortir la tondeuse et à se raser la tête.

C'est ce que l'artiste de 26 ans a révélé sur Instagram ce dimanche, préférant prévenir ses fans. «Salut c’était pour vous prévenir que je me suis rasée les cheveux pour mon film», a noté la chanteuse, dévoilant les photos de son changement de look, repéré par The Huffington Post. Et d'ajouter : «Maintenant, je songe à me teindre en blonde. Tapez 1 pour oui et 2 pour non», a t-elle poursuivi laissant entendre que sa métamorphose pourrait ne pas s'arrêter là.

Le tournage a été lancé

Si le film n'a pas encore de date de sortie officielle, Pomme a d'ores et déjà commencé le tournage. Et visiblement, la chanteuse savoure cette première incursion cinématographique. «Je tourne pour la première fois dans un film et j’adore ça», avait tweeté fin octobre l'artiste, qui campera à l'écran le rôle d'une jeune femme de 24 ans, obligée d'assumer sa fratrie, et qui pour réussir sa vie décide de se lancer dans le monde de la finance. Elle y partagera l'affiche avec Niels Schneider, Anna Mouglalis, Sofiane Zermani et Grégoire Colin.

Un tournage qui n'empêchera pas la chanteuse, lauréate de deux Victoires de la musique - artiste féminine de l'année en 2021 et album révélation en 2020 pour «Les Failles» - de partir en tournée l'année prochaine, pour défendre son troisième opus «Consolation», dévoilé en août dernier.