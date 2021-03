Brie Larson, la star de «Captain Marvel», reprend une chanson de Pomme à la guitare et en français, la chanteuse lui répond (VIDEO)

C’est beau. Brie Larson, connue pour son rôle de Captain Marvel, a posté sur Twitter sa reprise de la chanson «Je ne sais pas danser» de Pomme. A la guitare et en français, s’il vous plaît.

Dans son message posté sur les réseaux sociaux, la comédienne explique prendre des cours de français afin de pouvoir reprendre «des jolies chansons comme celle-ci», en mentionnant le compte de Pomme. On y découvre la voix douce et mélodieuse de Brie Larson dans cette vidéo largement partagée et commentée sur Twitter.

The real reason I take French lessons is so I can sing pretty songs like this.





: je sais pas danser @Pommeofficial pic.twitter.com/i8sSgR3sPW — Brie Larson (@brielarson) March 10, 2021

Une performance qui n’a pas échappé à l’artiste française, qui a donné son avis dans les commentaires. «Ton français et ta voix sont tous deux incroyables», a écrit Pomme.

both your french and voice are amazing. — Pomme (@Pommeofficial) March 10, 2021

Pour ceux qui découvrent cette chanson, voici la version originale de la chanteuse française.