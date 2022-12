Spotify : Jul arrive en tête des artistes les plus écoutés en France en 2022, selon le classement annuel de la plate-forme

Spotify a dévoilé son classement des artistes et morceaux les plus écoutés en France en 2022. Jul se classe sur la première marche du podium, devant Ninho et Gazo.

Les rappeurs ont la cote. Quels sont les artistes à avoir enregistré le plus d’écoutes sur Spotify cette année ? La plate-forme a révélé, hier mercredi 30 novembre, les noms des lauréats de cette édition 2022. Jul, qui dévoilera le 9 décembre prochain un nouvel album «Cœur Blanc», après avoir déjà sorti un opus en juin dernier intitulé «Extraterrestre», arrive en tête.

Il est talonné par Ninho et Gazo. A la quatrième et cinquième place, ce sont toujours des rappeurs que l'on retrouve puisque Damso et PNL viennent clore le top 5 des artistes les plus écoutés, suivis par Naps, Orelsan, Tiakola, The Weeknd et Nekfeu.

«Jefe» de Ninho, tube de l'année

Du côté des morceaux les plus écoutés dans l'Hexagone, le titre de Ninho «Jefe» a eu les faveurs des utilisateurs de la plate-forme et se classe premier.

Derrière lui, «Tout va bien» d'Alonzo, avec Ninho et Naps en featuring, monte sur la deuxième marche du podium, suivi de «Filtré» de Timal. Là encore, le rap est largement plébiscité. Ninho classe même un second titre dans ce palmarès avec «VVS» (4e). «Die» de Gazo (5e) ou encore «Suavemente» signé Soolking (6e) figurent également parmi les tubes les plus écoutés, comme «Clic Clic Pan Pan» (10e) de Yanns.

Au sein de ce classement, un seul titre n'est pas issu de la scène rap. Signé Harry Styles, «As it was» se hisse en 8e position.