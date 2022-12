Cinéma : «Pourquoi pas !», premier film de Coline Serreau, ressort en version restaurée

Le tout premier long-métrage de l'immense réalisatrice Coline Serreau, «Pourquoi pas !», ressort ce mercredi 7 décembre en version restaurée en 4K. L'occasion idéale de (re)découvrir ce petit bijou subversif et décomplexé.

Dans un pavillon de banlieue des années 1970, Alexa, Fernand et Louis vivent harmonieusement en se répartissant les rôles comme les diverses tâches domestiques. Leur singulier ménage à trois fonctionne plutôt bien, jusqu'au jour où un inspecteur de police à la dérive et une bourgeoise au grand cœur s’en mêlent...

Première fiction de la célèbre réalisatrice de «Trois hommes et un couffin», «Pourquoi pas !», qui connut un vrai succès à sa sortie, eut pourtant quelques difficultés à se monter. On imagine aisément les raisons et ce, malgré le vent de liberté post-68 qui embrasait alors la société française comme le cinéma («Emmanuelle», «Les valseuses», «Le dernier tango à Paris»…).

Cependant, le propos de Coline Serreau poussait sans doute le bouchon plus loin encore avec cette ode anticonformiste, anti-patriarcale et animée d’une soif de liberté affranchie des codes usuels : l’amour à trois non genré (ou «trouple» dirait-on aujourd’hui). Cette audace visionnaire et prémonitoire est assez hallucinante au regard de ce script incroyablement décomplexé et subversif pour l'époque. Et surtout annonciateur des révolutions mentales, sociétales et sexuelles, quelque quatre décennies plus tard !

Une filmographie militante

En y regardant de plus près, Coline Serreau a depuis toujours été le fer de lance des luttes sociétales en maniant avec un talent fou - et une puissance narrative et ludique évidente - sa caméra comme sa plume.

«Chaos», «Trois hommes et un couffin» (Césars et 10 millions d’entrées en 1985), «Romuald et Juliette», «La Belle Verte» et bien évidemment «La crise» (devenu un film-culte multigénérationnel) ont émaillé l’imaginaire des Français qui se sont sentis à la foi bousculés et attendris par la bienveillance de cette artiste-citoyenne. Une militante qui a, la plupart du temps eu raison avant l’heure en nous faisant porter de nouvelles lunettes… Et «Pourquoi pas !», qui fête ce mois-ci ses 45 ans, en demeure la démonstration la plus éloquente.