Astérix et Obélix : l'affiche officielle du film enfin dévoilée, avant la bande-annonce, jeudi

Alors qu'«Astérix et Obélix : L'empire du Milieu» sortira le 1er février prochain, Pathé Films a enfin dévoilé, ce mardi, l'affiche officielle du long métrage réalisé par Guillaume Canet.

Le très attendu «Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu» a désormais son affiche officielle. Elle vient d'être partagée par Pathé Films et réunit les principaux acteurs de ce nouveau long métrage : Guillaume Canet, Gilles Lellouche mais aussi Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Julie Chen et Leanna Chea.

Pour mémoire, ce nouveau volet compte un casting cinq étoiles avec également devant la caméra : Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), José Garcia (Biopix), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Angèle (Falbala) ou encore Bigflo & Oli (Adbelmalix et Toufix).

En décembre dernier, plusieurs d'entre eux avait d'ailleurs partagé l'affiche de leur propre personnage.

Une nouvelle bande-annonce dévoilée jeudi

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Guillaume Canet a, quant à lui, annoncé l'arrivée imminente de la bance-annonce officielle de ces nouvelles aventures, les premières d'après un scénario original. «Dans 2 jours, jeudi 10h je vous dévoile la bande annonce officielle !!!», a ainsi réagi Guillaume Canet sur son compte Instagram, visiblement impatient de partager ces nouvelles images.

Une première bande-annonce avait déjà été révélée en octobre dernier, dévoilant les contours pleins d'humour de cette nouvelle production, où Astérix et Obélix devront cette fois quitter leur village pour aider la Princesse Fu-Yi (Julie Chen) et sauver sa mère l’impératrice de Chine, emprisonnée par Deng Tsin Quin (Bun Hay Mean).