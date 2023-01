«Je suis trop amoché pour écrire» : très gravement accidenté, l’acteur Jeremy Renner donne de ses nouvelles

Grièvement blessé en début de semaine et actuellement dans «un état critique mais stable», l’acteur américain Jeremy Renner a ce mardi 3 janvier posté un message sur Instagram.

Salement amoché. Jeremy Renner a pour la première fois depuis son terrible accident donné de ses nouvelles ce mardi. L’acteur a publié une photo de lui le visage tuméfié sur son lit d’hôpital, accompagnée d’un court texte. «Merci pour vos mots gentils», a-t-il commencé par adresser à ses fans qui l’ont soutenu ces dernières heures alors qu’il se trouve dans «un état critique mais stable», comme l’a déclaré son agent. Je suis trop amoché pour écrire. Mais je vous envoie de l'amour à tous», peut-on ensuite lire en légende de sa publication.

Notamment connu pour son rôle dans la série Marvel «Hawkeye», Jeremy Renner a été secouru ce dimanche après un grave accident. Transporté à l’hôpital par hélicoptère, il a subi deux interventions chirurgicales lundi.

D'après un porte-parole qui s'est confié à CNN, il souffre d'un «traumatisme contondant à la poitrine» et de «blessures orthopédiques».

Une source a rapporté ce mardi à TMZ que Jeremy Renner déneigeait son allée pour aider un proche à sortir son véhicule. Selon un voisin, la déneigeuse a accidentellement écrasé l'une des jambes de Jeremy, et il perdait beaucoup de sang à cause de la blessure. Un autre voisin, médecin, a mis un garrot sur sa jambe jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

TMZ rapporte également les propos du shérif du comté de Washoe qui a tenu une conférence de presse mardi sur l'incident, conférence qui éclaire un peu plus précisément sur les circonstances du drame.

Jeremy Renner serait à un moment donné sorti de la déneigeuse pour aller parler au membre de sa famille puis l'engin, pour des raisons qui restent à déterminer, a commencé à rouler. L’acteur a tenté de se rasseoir sur le siège du conducteur pour reprendre le contrôle de la machine, mais a été écrasé à ce moment-là, se blessant gravement à la jambe, mais aussi à la poitrine. Les enquêteurs évoquent la possibilité d’une panne mécanique pour expliquer que le véhicule se soit mis à avancer. «Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et est de bonne humeur. Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d'amour et de soutien. Il guérit avec ses proches», a déclaré mardi son agent.