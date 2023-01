Vin Diesel ne rejoindra pas l'équipe d'Avatar

Le producteur Jon Landau met fin aux rumeurs d’apparition de l’acteur Vin Diesel dans la saga «Avatar» de James Cameron.

Non, Vin Diesel ne jouera pas dans les prochains volets d'«Avatar». Alors qu'une vidéo postée par l'acteur en 2019, le mettant en scène sur le plateau de tournage d'Avatar en compagnie de James Cameron avait semé le doute, le producteur Jon Landau a assuré au magazine Empire que la star de la franchise «Fast & Furious» n'était pas prévue au casting des prochains volets.

Bien que Vin Diesel adorerait travailler avec le réalisateur de «Titanic», comme il l'avait lui-même expliqué dans cette vidéo, précisant par ailleurs «tout arrive, j'imagine, à ceux qui savent attendre», sa collaboration avec James Cameron n'est pas pour maintenant, selon le producteur Jon Landau. Si ce dernier a confirmé que Vin Diesel était bien un «fan» du cinéaste, il est revenu sur les circonstances du tournage de cette séquence, expliquant : «Il est entré, a visité le plateau un jour pour voir ce que nous faisions et les gens ont sorti cela de son contexte».

C'est donc bien sans l'acteur de 55 ans que seront tournés les futurs volets d'Avatar. Pour mémoire, après la sortie le 14 décembre dernier du deuxième opus, trois nouveaux films sont attendus.

Avatar 3 a d’ores et déjà été tourné et sa date de sortie est prévue pour le 18 décembre 2024. Les 4e et 5e opus ont eux été annoncés pour 2026 et 2028, à condition que les deux précédents longs métrages atteignent leur seuil de rentabilité.