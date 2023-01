Avatar 3 : James Cameron fait de nouvelles révélations sur ce qui attend les spectateurs

Interrogé par le site américain Deadline sur la suite de la saga «Avatar», James Cameron a révélé que de nouvelles tribus seront à découvrir dans le troisième volet, dont une qui possèdera un lien particulier avec le feu.

Quelques confidences. Présent sur le tapis rouge de la 28e édition des Critics Choice Awards, James Cameron s’est laissé aller à quelques révélations au micro du site américain Deadline, à propos de la suite de sa saga cinématographique «Avatar» dont le deuxième film, «La voie de l’eau», rencontre un succès colossal depuis sa sortie dans les salles il y a un mois. Le réalisateur a ainsi expliqué que de nouvelles tribus feront leur apparition dans le troisième volet, dont une qui possède un lien particulier avec le feu.

James Cameron confirms #Avatar 3 will include fire element and introduce us to two different cultures pic.twitter.com/XDVworoOZl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 16, 2023

«Le feu a une importance symbolique dans le film et il existe une tribu qui cohabite avec cet élément. J'en dis sûrement beaucoup trop. (…) Nous avons rencontré les Omaticaya [dans le 1er film], puis les Metkayina [dans le second] et vous allez découvrir deux nouvelles tribus dans le prochain film. On voyagera plus librement à travers le monde de Pandora, vers de nouvelles destinations», explique-t-il.

Également présent, Jack Campion, qui incarne Spider dans le film, le fils adoptif de Jake Sully, a précisé que son personnage sera au cœur de l’intrigue du prochain film, et que les choses seront encore plus difficiles pour lui. Sorti en salles le 14 décembre dernier, «Avatar : la voie de l’eau» se rapproche de la barre symbolique des 2 milliards de dollars de recette. Le premier film avait rapporté 2,922 milliards de dollars (2?7 milliards d'euros) au box-office mondial, faisant de lui le film le plus rentable de l’histoire.