Avatar 2 : le film de James Cameron franchit le cap des 2 milliards de dollars de recettes mondiales

«Avatar : la voie de l’eau» enchaîne les records. Le film de James Cameron vient de passer la barre symbolique des deux milliards de dollars de recettes dans le monde.

Ils ne sont que six à figurer dans le cercle très fermé des longs-métrages à avoir franchi la barre des deux milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Parmi eux, «Titanic», sorti il y a vingt-cinq ans, «Avatar», dévoilé en 2009, et désormais sa suite «Avatar : la voie de l’eau», tous les trois réalisés par le Canadien James Cameron. «Star Wars : le réveil de la force», «Avengers : Infinity War» et «Avengers : Endgame» viennent compléter cette liste prestigieuse.

Les Na'vis attirent toujours autant

La superproduction qui met en scène les Na’vis et se déroule plus de dix ans après le premier volet - et principalement dans l’univers aquatique -, a enregistré près de 598 millions de dollars en Amérique du Nord, et 1,43 milliard dans le reste du monde, selon les chiffres dévoilés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

A noter que le deuxième volet d’«Avatar» a attiré plus de 11 millions de spectateurs dans les salles de cinéma en France.