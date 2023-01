Madonna : son biopic ne serait plus d'actualité

Selon Variety, le projet de biopic consacré à Madonna et dirigé par la pop star en personne ne serait plus d'actualité, en raison de la tournée mondiale annoncée par la chanteuse le 17 janvier dernier.

Un projet chasse l’autre. Le biopic consacré à la vie de Madonna, qu'elle devait elle-même réaliser, serait tombé à l'eau. Le projet annoncé en septembre 2020, avait pourtant trouvé son interprète en juin dernier, puisque l'actrice Julia Garner devait camper à l'écran l'interprète de Like a Virgin. Mais l'annonce de sa tournée mondiale, à l'occasion des 40 ans de la sortie de son premier opus, a changé la donne, et le film n'est plus en cours de développement au sein d’Universal Pictures, selon Variety.

La star de 64 ans semble en effet vouloir se concentrer sur ce nouveau projet dont les billets se sont arrachés. Son unique objectif est sa tournée, ont ainsi expliqué des proches de l'artiste au magazine américain, précisant toutefois qu'elle n'excluait pas de faire un jour un film sur sa vie. Ni Madonna, ni Universal Pictures n'ont pour l'heure réagi à cette annonce.

En attendant, l'artiste se lancera dans son «Celebration Tour» de juillet à décembre prochain. Cette tournée mondiale, conçue comme une rétrospective de ses quatre décennies de carrière, passera par Paris pour trois dates à l'Accor Arena, les 12, 13 et 19 novembre.

Deux concerts étaient à l'origine prévus en France, mais «face à la demande phénoménale», une date supplémentaire a été ajoutée, avait annoncé Live Nation le 19 janvier dernier. Le concert du 19 novembre sera mis en prévente par Live Nation dès demain matin, puis en vente après-demain, vendredi 27 janvier, dès 10 h.